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    Neuer Chefredakteur für US-Nachrichtenportal 'Politico'

    Für Sie zusammengefasst
    • Greenberger übernimmt ab 1. Mai weltweite Strategie
    • War seit 2024 Executive VP und ABC News Büroleiter
    • Politico ist Axel Springer Tochter mit 40 Mio Aufrufen
    Neuer Chefredakteur für US-Nachrichtenportal 'Politico'
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Jonathan Greenberger soll neuer Chefredakteur des US-Nachrichtenportals "Politico" werden. In dieser Funktion werde er ab dem 1. Mai die weltweite redaktionelle Strategie verantworten und die globale Redaktion führen, teilte das Tochterunternehmen des Medienkonzerns Axel Springer mit. Der derzeitige Chefredakteur und Mitgründer John Harris werde Verwaltungsratschef.

    Greenberger arbeitet den Angaben zufolge bereits seit 2024 als Executive Vice President für "Politico". Davor war er Büroleiter des US-Senders "ABC News". Springer-Chef Mathias Döpfner sprach von Greenberger als "Innovator". Mit seinem technologischen Verständnis, journalistischer Exzellenz und plattformübergreifender Erfahrung werde er das nächste disruptive Kapitel von "Politico" prägen, sagte er laut der Mitteilung.

    "Politico" ist eine Tochtergesellschaft der Axel Springer SE. Dem Branchenportal Press Gazette zufolge hatte es mehr als 40 Millionen Aufrufe im Februar und ist damit die meistbesuchte politische Nachrichten-Website in den USA./svv/DP/nas





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