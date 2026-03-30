UBS stuft Hermes auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2310 auf 1820 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Hermes sei Klassenbester in der Luxusbranche, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Größe sei im aktuell unsicheren Umfeld aber eher ein Problem. Die Franzosen seien inzwischen weniger immun als gewohnt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1.613EUR auf Tradegate (30. März 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1820

Kursziel alt: 2310

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

