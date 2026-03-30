UBS stuft Hermes auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2310 auf 1820 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Hermes sei Klassenbester in der Luxusbranche, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Größe sei im aktuell unsicheren Umfeld aber eher ein Problem. Die Franzosen seien inzwischen weniger immun als gewohnt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1.613EUR auf Tradegate (30. März 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1820
Kursziel alt: 2310
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1820
Kursziel alt: 2310
Währung: EUR
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