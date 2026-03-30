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    Acht Millionen Tonnen verloren

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    Sturm-Chaos stoppt Exporte – doch dieser Bergbau-Riese kontert

    Nach massiven Störungen durch den Wirbelsturm Narelle nimmt Rio Tinto den Betrieb wieder auf. Trotz Millionenverlusten hält der Konzern an seiner Prognose fest.

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    Acht Millionen Tonnen verloren - Sturm-Chaos stoppt Exporte – doch dieser Bergbau-Riese kontert
    Foto: Dall-E

    Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat nach dem Durchzug des tropischen Wirbelsturms Narelle den Betrieb an drei von vier Eisenerz-Terminals in der Pilbara-Region wieder aufgenommen, wie Reuters berichtet. Die Verschiffung sei am 28. März wieder angelaufen, nachdem die Häfen seit dem 24. März geschlossen waren.

    Der vierte Verladepunkt Cape Lambert A, der sich derzeit in Reparatur befindet, soll "in den kommenden Tagen" folgen, erklärte der Konzern. Die Aktie von Rio Tinto beendete den Handel in Australien mit einem deutlichen Plus von 4,93 Prozent bei 160,78 Australischen Dollar (Stand 06:10 Uhr MEZ). Auch auf Tradegate zog die Aktie deutlich an und gewann 4,55 Prozent auf 78,15 Euro (Stand 11:33 Uhr).

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    Millionenverluste durch Extremwetter

    Die Auswirkungen des Wirbelsturms sind erheblich. Nach Angaben von Rio Tinto haben zwei tropische Wirbelstrme im Februar und März die Eisenerzlieferungen um rund 8 Millionen Tonnen reduziert. Dennoch sieht sich der Konzern in der Lage, gegenzusteuern. Man habe "einen Weg identifiziert, etwa die Hälfte dieser Verluste aufzuholen", hieß es.

    Der Wirbelsturm Narelle hatte zunächst an Australiens Nordostküste starke Regenfälle und Stromausfälle verursacht. In der Folge mussten zwei Bauxitminen vorübergehend schließen. Auch andere Unternehmen waren betroffen: South32 stoppte den Betrieb seiner Gemco-Manganmine, an der auch Anglo American beteiligt ist.

     

    Prognose bleibt stabil

    Trotz der Unterbrechungen hält Rio Tinto an seiner Jahresprognose fest. Für 2026 erwartet der Konzern weiterhin Eisenerzlieferungen zwischen 323 Millionen und 338 Millionen Tonnen aus der Pilbara-Region.

    Damit signalisiert der weltweit größte Eisenerzproduzent Stabilität in einem Umfeld, das zunehmend von extremen Wetterereignissen geprägt ist.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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