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    Immobilien-Unternehmer Walter Temmer veröffentlicht „Reicher als René Benko“

    Die Krise auf dem Immobilienmarkt hat Bauträger im gesamten deutschsprachigen Raum vor neue Herausforderungen gestellt: gestiegene Zinsen, zögerliche Käufer, stagnierende Verkäufe.

    Immobilien-Unternehmer Walter Temmer veröffentlicht „Reicher als René Benko“
    Foto: Walter Temmer präsentiert sein neues Buch „Reicher als René Benko“ und die Temmer Methode für Bauträger. - © Temmer Methode GmbH

    Die Krise auf dem Immobilienmarkt hat Bauträger im gesamten deutschsprachigen Raum vor neue Herausforderungen gestellt: gestiegene Zinsen, zögerliche Käufer, stagnierende Verkäufe.

    Viele Anbieter kämpfen mit wachsenden Leerständen und schwindender Liquidität. In diesem Umfeld sorgt der erfahrene Immobilien-Unternehmer Walter Temmer für Aufsehen – mit seinem neuen Buch „Reicher als René Benko“, das sich als neuer Leitfaden für erfolgreiche Verkaufsstrategien für Bauträger versteht und praxisnah aufzeigt, wie sich auch in schwierigen Zeiten planbare Umsätze erzielen lassen.

    Vom Verkäufer- zum Käufermarkt: Die neue Realität für Bauträger

    Im Kern des Buches analysiert Walter Temmer die fundamentalen Veränderungen des Immobilienmarkts. Seit 2022 hat sich das Kräfteverhältnis umgekehrt: Während jahrelang Verkäufer den Ton angaben, stehen Bauträger heute vor der Aufgabe, aktiv Nachfrage zu erzeugen. Klassische Vermarktungswege, wie Immobilienportale und Makler, greifen laut Walter Temmer immer weniger. Der Hauptgrund liegt darin, dass diese Kanäle mittlerweile vor allem preissensible, aktiv suchende Käufer erreichen. Die kaufkräftigen Zielgruppen sucht Walter Temmer gezielt über digitale Direktansprache und Social Media.

    Die Temmer Methode: Drei Hebel für messbaren Umsatz

    Herzstück des Buches „Reicher als René Benko“ ist die „Temmer Methode“, ein praktisch vielfach erprobtes System, das bereits zahlreichen Bauträgern zurück zum Abverkauf verhalf. Walter Temmer erläutert darin drei strategische Hebel: Social-Media-Sichtbarkeit, eine automatisierte Verkaufsmaschine mit CRM-System sowie gezielter Vertrauensaufbau durch externe Validierung. Die Praxis zeigt: Erst die Kombination aus Sichtbarkeit, automatisiertem Lead-Management und systematischer Vertrauensbildung sorgt für kontinuierliche Nachfrage und planbare Kaufanfragen – selbst in angespannten Marktlagen. Besonders hebt Walter Temmer die Bedeutung des Return on Ad Spend (ROAS) hervor, der bei seinen Bauträger-Kunden oft Faktor 100 übertrifft.

    Vertrauen entscheidet: Wie Bauträger heute Kaufhürden überwinden

    Ein zentrales Kapitel widmet sich der Erkenntnis, dass hohe Preise und Lage längst nicht mehr ausschlaggebend sind – heute zählt vor allem Vertrauen. Käufer fürchten vor allem Projektverzögerungen, Insolvenzen oder Fehlentscheidungen. Deshalb müssen Bauträger nach Walter Temmers Analyse bereits vor dem Erstgespräch extern bestätigte Seriosität und Zuverlässigkeit zeigen. Dazu zählen gezielte Medienberichte, Interviews und Kundenstimmen, die bei der Google- oder ChatGPT-Recherche als Vertrauenssignal erscheinen. Die Erfahrung aus der Praxis: Preisnachlässe mindern selten Zweifel, systematischer Vertrauensaufbau erhöht jedoch nachweislich die Abschlusswahrscheinlichkeit.

    Praxisbeispiele: Von einzelnen Abschlüssen zu Millionenumsatz im Krisenumfeld

    Der Buchteil mit Fallstudien zeigt die Wirkung der Temmer Methode eindrücklich. Exemplarisch berichtet Walter Temmer über Bauträger-Kunden, die durch Umstellung auf die Temmer Methode in weniger als einem Jahr eine Millionen Euro an Mehrumsatz erzielt haben. Entscheidende Faktoren waren dabei die gezielte Ansprache passiver Käufergruppen, stringentes Leadmanagement und eine Vertrauensarchitektur, welche den Verkaufsprozess deutlich beschleunigte. Die Erfolgssequenz lautet im Kern: Mehr Sichtbarkeit, mehr Liquidität, mehr Neubauprojekte – während andere stagnieren.

    Exklusivität und Ausblick: Die Zukunft der Immobilienvermarktung

    Walter Temmer unterstreicht, dass die Temmer Methode exklusiv als Done-for-you-Lösung für maximal 1.000 Bauträger aus dem DACH-Raum zeitgleich bis 2028 angeboten wird. Damit Kunden sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen, bleibt das System bewusst begrenzt. Für Bauträger, die sich rechtzeitig einen Wettbewerbsvorteil sichern wollen, empfiehlt Walter Temmer ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch – der Startpunkt für planbare Neubauverkäufe in der Krise.

    Die Veränderungen am Immobilienmarkt verlangen neue Antworten. Mit dem Buch "Reicher als René Benko" und der Temmer Methode steht Bauträgern nun ein Ansatz bereit, der nicht nur auf Theorie, sondern auf nachgewiesenen Kundenerfolgen basiert – und erstmals wieder erlaubt, Neubauprojekte wie am Fließband abzuverkaufen.

    Die umfassenden Informationen zur Methode und der Buchveröffentlichung finden Interessierte unter www.temmermethode.com/buch.

    Impressum:

    Temmer Methode GmbH
    Hauptplatz 7/2,
    8430 Leibnitz,
    Österreich
    Tel.: +43 664 1583270
    E-Mail: office@temmermethode.com
    Website: www.temmermethode.com
    Buch: www.temmermethode.com/buch


    Abbildung: Walter Temmer präsentiert sein neues Buch „Reicher als René Benko“ und die Temmer Methode für Bauträger. © Temmer Methode GmbH


    Autor
    Seyit Binbir
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    Seyit Binbir ist Börsenexperte und Wegbereiter vieler Unternehmen im digitalen Sektor. Seine Erfahrungen und Analysen veröffentlicht er als Redakteur in verschiedenen Börsenpublikationen, damit auch andere von seiner Leidenschaft für Aktien profitieren.
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    Verfasst von Seyit Binbir
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