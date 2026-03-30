    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    KfW / KfW unterstützt Neustart der Wirtschaft in Syrien

    Für Sie zusammengefasst
    • 119 Mio Euro Finanzierung für Wiederaufbau in Syrien
    • Wiederbelebung von Märkten und Handelszentren
    • Zuschüsse für Wasser Bildung und Gesundheitsinfrastruktur
    OTS - KfW / KfW unterstützt Neustart der Wirtschaft in Syrien
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KfW unterstützt Neustart der Wirtschaft in Syrien
    Frankfurt am Main (ots) -

    - Staatsbesuch des Präsidenten Ahmed al-Scharaa in Berlin - Finanzierungsverträge in Höhe von 119 Millionen Euro für Wiederaufbau und Unterstützung kleiner Unternehmen - Neue Perspektiven für Binnengeflüchtete und Rückkehrende
    - Christiane Laibach: "Kontinuierliches Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit zahlt sich aus"

    Die KfW unterstützt den Neustart der Wirtschaft in Syrien. Sie hat im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) seit Anfang vorigen Jahres Verträge für Zuschüsse in Höhe von 119 Millionen Euro abgeschlossen. Das gab die KfW am Rande eines Treffens des syrischen Staatspräsidenten Ahmed al-Scharaa mit Bundesaußenminister Johann Wadephul und KfW-Vorständin Christiane Laibach bekannt.

    Zentraler Ansatzpunkt ist der Wiederaufbau von Märkten und Produktionsanlagen zur Sicherung der Versorgung mit lebenswichtigen Ressourcen. Zudem steht Basisinfrastruktur, etwa Krankenhäuser, im Fokus.

    "Kontinuierliches Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit zahlt sich aus", sagte Christiane Laibach, Mitglied des Vorstands der KfW. "Seit Jahren unterstützt die KfW die syrische Bevölkerung mit regelmäßig angepassten Maßnahmen. Jetzt geht es darum, Wirtschaftsstrukturen aufzubauen, um die ökonomische Entwicklung zu stärken und die Situation der Menschen vor Ort zu verbessern. Wir legen Wert darauf, die Bevölkerung vor Ort einzubinden und Rückkehrenden und Binnengeflüchteten eine Perspektive zu bieten."

    Zu den neuen Vorhaben, welche die KfW unterstützt, zählen zum Beispiel:

    - In Zusammenarbeit mit dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF fließen Zuschüsse in Höhe von 40 Millionen Euro in den Wasser- und Abwassersektor sowie in Schulen und die psychosoziale Betreuung und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. - Mit dem UN-Entwicklungsprogramm UNDP werden ausgewählte Krankenhäuser modernisiert und an die Versorgungsinfrastruktur angeschlossen sowie mit medizinischen Geräten ausgestattet. Der Finanzierungsbeitrag beträgt 30 Millionen Euro.
    - Ein weiteres Vorhaben zielt mit 20 Millionen Euro auf die Wiederbelebung wichtiger Märkte und Handelszentren sowie den Wiederaufbau von Produktions- und Verarbeitungsanlagen - etwa Mühlen, Silos, Schlachthöfe oder Spinnereien. Die Baumaßnahmen bieten Einkommensmöglichkeiten und Wirtschaftswachstum. Von dem Projekt sollen bis zu drei Millionen Syrer profitieren. Umsetzungspartner ist auch hier UNDP.

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Dr. Jobst-Hinrich Wiskow, Tel. +49 69 7431 55519
    E-Mail: mailto:jobst-hinrich.wiskow@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6246113 OTS: KfW






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS KfW / KfW unterstützt Neustart der Wirtschaft in Syrien - Staatsbesuch des Präsidenten Ahmed al-Scharaa in Berlin - Finanzierungsverträge in Höhe von 119 Millionen Euro für Wiederaufbau und Unterstützung kleiner Unternehmen - Neue Perspektiven für Binnengeflüchtete und Rückkehrende - Christiane Laibach: …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     