Bundesregierung reduziert Silbergehalt in Sammlermünzen
- Sammlermünzen künftig mit reduziertem Silberanteil
- 35-Euro-Münze Legierung von 925 auf 500 Tausendteile
- 50-Euro-Münze 999 auf 625 Silber 1 Gramm leichter
BERLIN (dpa-AFX) - Um Spekulationen vorzubeugen, enthalten deutsche Euro-Sammlermünzen künftig weniger Silber. Der Anteil werde wegen stark schwankender Preise für das Edelmetall reduziert, teilte das Finanzministerium mit. Die Änderung gelte für alle ab diesem Jahr herausgegebenen Münzen. "Sie soll verhindern, dass die Münzen zum Gegenstand von Spekulationen auf die Edelmetallpreisentwicklung werden oder ihre Ausgabe aus haushaltsrechtlichen Gründen unzulässig würde", erklärte das Ministerium.
Konkret werde die Legierung der 35-Euro-Sammlermünze von Sterlingsilber (925 Tausendteilen Silber und 75 Tausendteilen Kupfer) auf 500 Tausendteile Silber und 500 Tausendteile Kupfer verändert. Die Legierung der 50-Euro-Sammlermünze werde von Feinsilber mit 999 Tausendteilen Silber auf 625 Tausendteile Silber reduziert. Beide Münzen werden damit ein Gramm leichter.
Die Bundesregierung will in diesem Jahr fünf 35-Euro-Sammlermünzen und zwei 50-Euro-Sammlermünzen ausgeben, unter anderem zu Ehren von Margot Friedländer, zu 125 Jahren Wuppertaler Schwebebahn oder zu Weihnachten mit den Heiligen Drei Königen./tam/DP/nas
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Ich schon, da ich sehr viel arbeiten muss und nicht so die Zeit habe, um stundenlang Infos zu suchen. Schon daher vermisse ich die Posts vom Dicken. Ob das immer so stimmt, steht doch auf einem anderen Blatt. Da kann sich dann jeder selbst informieren bzw. nachforschen.
So schaut es aus, fundamental hat sich NICHTS geaendert fuer die Edelmetalle, ausser, dass die Verschuldung durch den Krieg noch mehr und schneller steigt.
das stimmt halt nicht das die energie für alle gleich teuer ist.