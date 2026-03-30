Bundesregierung reduziert Silbergehalt in Sammlermünzen

das stimmt halt nicht das die energie für alle gleich teuer ist.





es stimmt das sie für alle teurer geworden ist. aber aufgrund unser unfähigen politiker haben wir keine langfristigen verträge (insbesondere im gas bereich) . wir kaufen am spotmarkt ein. uns trifft der mist mit ner vollen breitseite. es gibt halt verschieden tarife. und langfrisitige abnehmer mit großen volumen bekommen halt andere preise. nennen wir es mal treue-rabatt. oder zuverlässigkeitsrabatt.





dazu kommt noch das wir kaum eine eigene gas oder öl förderung haben. oder zumind nicht genug. wir sind keine selbstversorger. das geld was wir für energie ausgeben wandert ins ausland. es bleibt nicht bei uns. und das sich die amerikaner mit dem verkauf des LNG-gas an deutschland gesundgestoßen haben ist auch kein geheimnis oder ne vertrauliche information. das waren keine freundschaftspreise.





lange rede kurzer sinn, die preiserhöhung ist global. trifft alle. aber in unterschiedlichen ausmaß. und uns trifft es stärker als andere. und dazu kommt noch das wir schon an der kotzgrenze waren. bei uns wird es direkt blutig. die anderen haben mitunter noch bischel mehr speck bzw gewinnmarge mit dem sie das auffangen können ohne das gleich das licht ausgeht (im vergleich zu anderen industrielandern)