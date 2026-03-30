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    Wieder Raketenbeschuss auf Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran und Hisbollah feuern erneut Raketen auf Norden
    • Zwei Menschen leicht verletzt, Brand in Haifa
    • Israel griff rund 40 Rüstungsanlagen in Teheran
    Wieder Raketenbeschuss auf Israel
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Der Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz haben am Vormittag erneut Raketen auf den Norden Israels abgefeuert. Israelischen Medien zufolge wurden dabei zwei Menschen leicht verletzt. Israels Polizei sowie der Rettungsdienst Magen David Adom meldeten Schäden nach Einschlägen. Nach Medienberichten brach infolge der Angriffe in Israels größter Ölraffinerie in Haifa ein Brand aus.

    Der Iran bestätigte am Vormittag Raketenbeschuss auf den Norden Israels. Zuvor hatte es auch mehrfach Raketenalarm im Süden Israels gegeben. Berichte über Opfer gab es dabei zunächst nicht.

    Israels Armee teilte am Vormittag mit, die Luftwaffe habe in den vergangenen zwei Tagen in Irans Hauptstadt Teheran rund 40 Anlagen für die Herstellung, Forschung und Entwicklung von Waffen angegriffen. Das israelische Militär werde die Rüstungsindustrie der iranischen Führung weiter schwächen, hieß es weiter./cir/DP/nas





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