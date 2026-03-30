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    Kein sicherer Hafen

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    Alles fällt – doch selbst diese Korrektur hat ein Ende

    Fünf Verlustwochen, VIX über 30, Öl über 116 US-Dollar: Anleger finden keinen Halt. Doch Morgan Stanley sieht erste Signale, dass sich die Korrektur dem Ende nähert.

    Kein sicherer Hafen - Alles fällt – doch selbst diese Korrektur hat ein Ende
    Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

    Die Korrektur des S&P 500 nähert sich ihrer Endphase – zumindest nach Einschätzung von Morgan-Stanley-Chefstratege Michael Wilson. Trotz des anhaltenden Iran-Kriegs sieht sein Team zunehmend Anzeichen dafür, dass sich der Aktienrückgang "dem Ende nähert".

    Als Beleg führen die Strategen an, dass über die Hälfte der Russell-3000-Aktien gegenüber ihren 52-Wochen-Hochs um mehr als 20 Prozent gefallen sind und das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 um über 15 Prozent gesunken ist – ein Niveau, das die Risiken des Nahost-Kriegs zunehmend widerspiegele. "Wir glauben, dass der Aktienmarkt gegenüber Wachstumsrisiken weniger selbstgefällig ist, als der Konsens annimmt", so das Analysten-Team.

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    Der S&P 500 ist seit dem 27. Januar um 8,4 Prozent gefallen und schloss letzte Woche die fünfte Woche in Folge im Minus – die längste Verlustserie seit Mai 2022. Morgan Stanley sieht dennoch einen wichtigen Unterschied zu früheren Ölschocks: Der Anstieg der Ölpreise im Vergleich zum Vorjahr betrage etwa die Hälfte dessen, was in früheren Perioden zu verzeichnen war, als ein Ölschock den Konjunkturzyklus beendete.

    Positives Gewinnwachstum werde zudem helfen, vor einer Rezession zu schützen. "Der Markt signalisiert, dass die kumulative Wahrscheinlichkeit für eine Wiederaufnahme des Tankerverkehrs in der Meerenge deutlich höher ist als die Wahrscheinlichkeit einer Rezession, und wir stimmen dem zu", so die Strategen.

    Dennoch bleibt ein kurzfristiges Risiko: Zinserhöhungen der Fed. Die Zinssensitivität von Aktien liege nahe dem höchsten Stand der letzten Jahre, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen nähert sich der 4,5-Prozent-Marke. "Ob die heutige Renditeentwicklung nun durch Inflationsüberlegungen, eine restriktivere Fed oder durch Defizitüberlegungen aufgrund des Krieges getrieben wird – wir halten dies für eine wichtige Risikovariable, die es zu berücksichtigen gilt", so die Strategen.

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    Die Lage an den Märkten bleibt derweil angespannt. Anleger finden kaum sichere Häfen: Aktien, Anleihen, Gold und Bitcoin stehen gleichermaßen unter Druck. Der VIX – das Wall-Street-Angstbarometer – schloss die vergangene Woche über 30, einem Niveau, das mit Marktpanik assoziiert wird. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg binnen eines Monats um 50 Basispunkte auf 4,44 Prozent. "In diesem Monat gab es wirklich keinen sicheren Hafen", sagte Portfoliomanager George Cipolloni gegenüber MarketWatch. "Man kann nicht in Aktien investieren, man kann nicht in Anleihen investieren, sogar die Kreditspreads haben begonnen, sich auszuweiten."

    Brent-Rohöl stieg am Montag zeitweise auf über 116 US-Dollar – der Frontmonatskontrakt schloss zuletzt auf dem höchsten Stand seit Juli 2022. "Die ganze Welt wurde durch diese Iran-Situation auf den Kopf gestellt", sagte Cipolloni. "Wenn diese Energiekrise über einen längeren Zeitraum anhält, dann werden wir einige wirklich schlimme Folgen sehen."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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