Suedzucker - Aktie legt am 30.03.2026 stark zu

Die Suedzucker Aktie konnte bisher um +7,72 % auf 11,230€ zulegen. Das sind +0,805 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Suedzucker Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,230€, mit einem Plus von +7,72 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Südzucker ist einer der größten Zuckerproduzenten Europas, zudem aktiv in Spezialitäten (Functional Food, Stärke), CropEnergies (Bioethanol) und Fruchtzutaten. Hauptprodukte: Zucker, Stärke, Ethanol, Fruchtzubereitungen. Starke Marktstellung in der EU-Agrar- und Zuckerindustrie. Wichtige Wettbewerber: Nordzucker, Tereos, Cristal Union. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Diversifikation über Zucker hinaus.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Suedzucker einen Gewinn von +24,60 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Suedzucker Aktie damit um +14,21 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Suedzucker +22,43 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,71 % geändert.

Suedzucker Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,21 % 1 Monat +11,63 % 3 Monate +24,60 % 1 Jahr -9,75 %

Informationen zur Suedzucker Aktie

Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,29 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agrana Beteiligungs und Co.

Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,32 %.

Suedzucker Aktie jetzt kaufen?

Ob die Suedzucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Suedzucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.