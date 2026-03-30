Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 30.03.26
Foto: Jan Woitas - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 30.03.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Siemens AG (-0,27 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+1,83 %), ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future (-0,50 %), Daimler Truck Holding (+0,05 %), DAX Performance (+0,68 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|VJ9PBP
|Short
|4,93
|192,26 Tsd.
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|PK9SDS
|Long
|190,15 Tsd.
|NASDAQ 100
|VK3KFY
|Long
|12,45
|189,17 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|PL7WJL
|Short
|9,94
|138,90 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WHG
|Short
|10,45
|69,76 Tsd.
|DAX Performance
|VH2N7A
|Short
|11,83
|19,80 Tsd.
|NASDAQ 100
|PC7U8C
|Short
|6,05
|17,92 Tsd.
|DAX Performance
|PJ7AZB
|Long
|7,65
|12,10 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Siemens AG
|
Classic
|PC4EPR
|964,90 Tsd.
|Daimler Truck Holding
|
Relax
|UBS92H
|329,80 Tsd.
|Commerzbank AG
|
Cap
|LB5ZXY
|127,06 Tsd.
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Sonstige
|PM991D
|125,19 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|SH9ZTZ
|121,52 Tsd.
