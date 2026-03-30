UBS stuft Scout24 auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die angekündigten Veränderungen beim kostenpflichtigen Angebot Mieter+ für Wohnungssuchende dürften im ersten Quartal zu höheren durchschnittlichen Abopreisen für Privatkunden führen, könnte aber die Mitgliedszahlen belasten, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitagabend. An seinen Umsatz - und operativen Ergebniserwartungen (ooEbitda) ändere das aber wenig. Er bleibt auch bei seiner langfristig optimistischen Einschätzung der Aktien mit Spielraum nach oben für die Planung 2026./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 63,45EUR auf Tradegate (30. März 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 102

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,00 € , was eine Steigerung von +65,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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