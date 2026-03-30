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    AKTIE IM FOKUS

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    Südzucker profitieren vom starken Zuckerpreis

    Für Sie zusammengefasst
    • Südzucker Aktien steigen 6,4 Prozent auf 11,17 Euro
    • Zucker-Future London seit Februar rund 20 Prozent höher
    • Ölpreis erhöht Profitabilität von Ethanolbeimischung
    AKTIE IM FOKUS - Südzucker profitieren vom starken Zuckerpreis
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der zuletzt kräftig erholte Zuckerpreis hat am Montag für Käufe von Südzucker-Aktien gesorgt. Um 6,4 Prozent auf 11,17 Euro ging es mit den Papieren aufwärts. Sie erreichten den höchsten Stand seit Mitte Juli vergangenen Jahres.

    Der Zucker-Future in London hat sich jüngst deutlich erholt. Seit dem Tief Mitte Februar bei 13,34 US-Dollar ging es um gut 20 Prozent nach oben. Erstmals seit Oktober vergangenen Jahres ließ der Preis für den Mai-Kontrakt die Marke von 16 US-Dollar hinter sich.

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    "Der Zuckerpreis profitiert von gestiegenem Ölpreis", schrieb jüngst Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank. In der vorvergangenen Woche habe der Zuckerpreis mit zehn Prozent die stärkste Woche seit eineinhalb Jahren erlebt. Hintergrund sei, dass bei einem steigenden Ölpreis die Beimischung von Ethanol lukrativer werde. Zuckerexporteure wie Indien und womöglich auch Thailand könnten diesen Weg gehen, womit sich das Exportangebot zumindest kurzfristig verringern könnte./bek/nas


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    Suedzucker

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    ISIN:DE0007297004WKN:729700

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,09 % und einem Kurs von 11,18 auf Tradegate (30. März 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +13,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Mrd..

    Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,50 %/-19,50 % bedeutet.




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