Südzucker profitieren vom starken Zuckerpreis

GUT ich habe mich dahingehend informiert. Letzte fixe Daten habe ich im letzten Geschäftsbericht ´24/25 auf Seite 117 gefunden. Neben dem Verbrauch von Kohle, wenn 1 to Kohle = 8 MWh, 2,7 Mio. MWh Kohleverbrauch = 337.500 to/a. Kohle ist seit Jahresanfang um 35 % gestiegen, historisch allerdings immer noch auf Tiefpreisniveau. Absolut im Bereich niedriger zweistelliger Millionensummen. Über Absicherungen lese ich nichts, allerdings ist, schon wegen den langfristigen Bezugswegen und Vorratshaltungen, von langfristigen Verträgen zu gemittelten Preisen auszugehen!





Der Gasverbrauch wird mit etwa 8 Millionen MWh angegeben. Auch da lese ich nichts über Absicherungen, aber auch da ist von langfristen, verbrauchsüblichen, mittel- bis langfristigen Lieferverträgen auszugehen. Da wirken sich Preisschwankungen, egal ob nach Oben oder Unten, erst langfristig aus. Bei einem unveränderten Verbrauch zu heutigen Höchstpreisen (ohne Einrechnung von IMMER günstigeren Futures) aufs Jahr gerechnet, würde die Gasrechnung etwa 500 Millionen Euro für den Gesamtkonzern weltweit betragen. 2021 - 2022 waren die Gaspreise doppelt und dreimal so hoch, mit den og. Nachwirkungen auf die folgende Zeit.





Weiter ist zu berücksichtigen, das die Zuckerkampagne derzeit als Großverbraucher entfällt, auch in den USA (mit sinkenden Gaspreisen) usw. produziert wird. Ebenfalls etwa 8 Millionen MWh (dank laufenden Umbauten mit steigender Tendenz) werden, aus gewonnener Prozessenergie, selbst erzeugt.





Seit Jahresanfang ist der Ethanolpreis mittlerweile um 0,45 USD pro Gallone gestiegen. DAS ergibt, zur Fairness ebenfalls auf Jahresbasis gerechnet, bei 300.000.000 Gallonen = 135 Millionen USD. Plus gestiegene Zuckerpreise, minus wahrscheinlich steigender Strom- und Logistikpreise.........bei derzeitigen Preisen ein Null-Summen-Spiel.......