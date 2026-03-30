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    UBS stuft Richemont auf 'Buy'

    UBS stuft Richemont auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 205 auf 182 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihr lange Zeit favorisierter Luxusgüterwert vereine eine überdurchschnittliche Entwicklung im Schmuckbereich mit der besten Strategieumsetzung, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Trotz der weiter guten Entwicklung im Schmuckbereich, Erholungssignalen bei Uhren und der pausierenden Rekordrally des Goldpreises sei die Aktie zuletzt vom Abwärtssog der Branche in einem unsicheren Umfeld erfasst worden. Doch die anstehenden Quartalszahlen sollten die Qualitäten der Schweizer wieder in den Fokus rücken./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 12:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 148,5EUR auf Lang & Schwarz (30. März 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Zuzanna Pusz
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 182
    Kursziel alt: 205
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



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