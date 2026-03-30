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    Alphawave GmbH / Alphawave GmbH: Millionengewinn bestätigt Skalierung ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphawave erreicht vorläufigen Millionengewinn
    • Handelsvolumen stieg auf 2,32 Milliarden Euro
    • Proprietäre Engine arbeitet 6,5-fach schneller
    OTS - Alphawave GmbH / Alphawave GmbH: Millionengewinn bestätigt Skalierung ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Alphawave GmbH: Millionengewinn bestätigt Skalierung des Quant-Modells (FOTO)
    Düsseldorf (ots) - In der Welt der Hochtechnologie folgt auf die Phase der Forschung die Phase der Skalierung. Die Düsseldorfer Alphawave GmbH hat diesen Übergang nun eindrucksvoll vollzogen. Während das Jahr 2023 noch im Zeichen der finalen Systementwicklung stand, zeigen die Zahlen für 2025 eine massive Beschleunigung: Mit einem vorläufigen Jahresergebnis von rund 1,15 Millionen Euro hat das Fintech die wirtschaftliche Tragfähigkeit seines Modells final unter Beweis gestellt.

    Wachstums-Turbo: Vom Research zum Millionenergebnis

    Die betriebswirtschaftliche Dynamik verdeutlicht die Effizienz der eingesetzten Technologie. Lagen die Erträge im Forschungsjahr 2023 noch bei symbolischen 1.070 Euro, stiegen sie mit dem operativen Roll-out im Jahr 2024 bereits auf 1,21 Millionen Euro (Jahresüberschuss: rund 0,30 Mio. Euro). Das Jahr 2025 markiert mit vorläufigen Erträgen von über 2,85 Millionen Euro und einem Millionengewinn den endgültigen Eintritt in die profitable Wachstumsphase.

    "Das Jahr 2024 war unser Wendepunkt zur Profitabilität. 2025 haben wir gezeigt, dass unser Modell auch bei deutlich höheren Volumina stabil skaliert", erklärt Jan-Patrick Krüger, CEO der Alphawave GmbH. Das kumulierte Handelsvolumen stieg im selben Zeitraum von 843,2 Millionen Euro (2024) auf beeindruckende 2,32 Milliarden Euro (2025).

    Wissenschaftliche Basis: 6,5-facher Speed-Vorsprung

    Das Fundament dieser Ergebnisse ist die proprietäre Handelsinfrastruktur. Eine "Scientific Opinion" von Dr. Hans-Wolfgang Loidl (Heriot-Watt University, Edinburgh) attestiert dem System eine Rechenleistung von 14 Millionen Ticks pro Sekunde. Damit operiert die Engine rund 6,5-mal schneller als marktführende Vergleichsplattformen in der Forschung. Diese Geschwindigkeit ermöglicht eine Validierungstiefe, die statistische Risiken minimiert und die Grundlage für die verlässliche Ertragsgenerierung bildet.

    Effizienz durch industrielle Prozesse

    Der entscheidende Hebel für das Millionenergebnis ist die Entkopplung von Kapital und Personalaufwand. Da die gesamte Wertschöpfungskette - von der Signalgenerierung bis zum Risikomanagement - vollautomatisiert abläuft, steigen die Kosten bei wachsendem Handelsvolumen nur unterproportional. Alphawave agiert somit weniger als klassischer Finanzdienstleister, sondern als hochspezialisierter Deep-Tech-Anbieter, der den algorithmischen Handel industrialisiert hat.

    Transparenz und Dialog: Der Experten-Podcast

    Um den oft komplexen Markt des Quant-Tradings für Partner und Fachöffentlichkeit zu entmystifizieren, setzt Alphawave konsequent auf Transparenz. CEO Jan-Patrick Krüger gibt regelmäßig tiefe Einblicke in die Architektur und die Strategie hinter den Millionen-Ergebnissen.

    Hintergrund: Wie Alphawave Daten in Erträge übersetzt und warum Wissenschaftlichkeit die Basis für nachhaltige Profitabilität ist, erläutert CEO Jan-Patrick Krüger im aktuellen Expertengespräch zur Strategie bis 2026. Hier die Podcast-Folge zur Strategie 2026 anhören
    (https://www.youtube.com/watch?v=g6imvA82CT8)

    Über die Alphawave GmbH: Die Alphawave GmbH (Düsseldorf) entwickelt hochperformante Systeme für den systematischen Handel. Nach Abschluss einer achtjährigen Forschungs- und Entwicklungsphase verbindet das Unternehmen heute akademische Exzellenz mit operativer Ertragskraft im Millionenbereich.

    Pressekontakt:

    Alphawave GmbH
    Jan-Patrick Krüger, CEO
    E-Mail: mailto:press@alphawave.fund

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181941/6246205 OTS: Alphawave GmbH






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