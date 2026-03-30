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    Milliardenplan läuft

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    DHL will Macht in Afrika ausbauen: Warum Südafrika jetzt ins Zentrum rückt

    Mit drei Übernahmen in Südafrika treibt DHL seine Afrika-Offensive voran. Warum der Kontinent für den Logistikkonzern immer wichtiger wird.

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    Milliardenplan läuft - DHL will Macht in Afrika ausbauen: Warum Südafrika jetzt ins Zentrum rückt
    Foto: OpenAI

    Die DHL Group wird ihre Präsenz in Südafrika durch eine Reihe von Übernahmen ausbauen, nachdem die Wettbewerbskommission grünes Licht für Transaktionen mit drei lokalen Logistikunternehmen gegeben hat, wie TechCabal berichtete. Die Kommission gab bekannt, dass sie die geplante Übernahme von Vital Distribution, Staffing Logistics und Vital Fleet durch DHL genehmigt habe und zu dem Schluss gekommen sei, dass die Transaktionen den Wettbewerb voraussichtlich nicht beeinträchtigen würden.

    "Die Kommission ist der Ansicht, dass die geplante Transaktion den Wettbewerb auf keinem relevanten Markt wesentlich beeinträchtigen oder verhindern dürfte. Die geplante Transaktion gibt keinen Anlass zu Bedenken hinsichtlich des öffentlichen Interesses", hieß es weiter. Die drei Unternehmen, die Teil der Vital Group sind, werden als separate Unternehmen erworben und in die Geschäftstätigkeit von DHL integriert, wodurch Transportkapazitäten, Fahrzeugflotten und Arbeitskräftekapazitäten hinzukommen.

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    ISIN:DE0005552004WKN:555200

    Vital Distribution bietet Straßentransport-, Lager- und Distributionsdienstleistungen für Branchen wie Konsumgüter, Industrie und Einzelhandel an, während Vital Fleet Fahrzeuge vom Kleintransporter bis zum 34-Tonnen-Lkw für den Fernverkehr verwaltet. Staffing Logistics fungiert als Personalabteilung der Gruppe mit einem landesweiten Netzwerk von 96 Niederlassungen. Die Vereinbarungen, die noch der Zustimmung durch das Wettbewerbsgericht bedürfen, sind Teil der umfassenderen Expansionsstrategie von DHL in Afrika, unterstützt durch ein im Oktober 2025 angekündigten Investitionsprogramm über 6 Milliarden Euro (6,5 Milliarden US-Dollar).

    Hennie Heymans, CEO von DHL Sub-Saharan Africa wird wie folgt zitiert: "Mit der Ausweitung des Handels fordern Unternehmen planbare Transportzeiten, eine gleichbleibende Lieferleistung und Unterstützung, die die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt." DHL gab an, dass Subsahara-Afrika im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg des Handelsvolumens um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnete und damit zu den am schnellsten wachsenden Regionen weltweit zählt. 

    John Pearson, CEO von DHL Express, sagte dazu: "Trotz der globalen Volatilität zeigt der Kontinent weiterhin Widerstandsfähigkeit und Dynamik. Unsere Investition spiegelt unser Vertrauen in Afrikas zukünftigen Entwicklungsprozess wider."

    Die Aktie ist am Montag (13 Uhr, MEZ) 0,89 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 44,17 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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