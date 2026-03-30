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    AKTIEN-FLASH

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    Gewinnausblick lastet weiter schwer auf W&W-Aktien

    Für Sie zusammengefasst
    • Enttäuschung über W&W Gewinnprognose drückt Kurs
    • Aktien fallen auf 13,84 Euro Tief seit November
    • Prognose 120-150 Mio statt 184 Mio deutlich darunter
    AKTIEN-FLASH - Gewinnausblick lastet weiter schwer auf W&W-Aktien
    Foto: Marijan Murat - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Enttäuschung an der Börse über die Gewinnprognose der Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat auch zum Wochenbeginn den Aktienkurs belastet. Hatten die Papiere des Finanzkonzerns am Freitag nach Veröffentlichung des Ausblicks bereits gut fünf Prozent verloren, so weiteten sich die Verluste am Vormittag um weitere 4,6 Prozent auf 13,84 Euro aus.

    Das Unternehmen hatte am Freitag kurz nach Börsenbeginn für 2026 ein IFRS-Konzernergebnis zwischen 120 und 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Konsensschätzung von Bloomberg beläuft sich auf 184 Millionen Euro. Damit liegt das Ergebnis im ungünstigsten Fall um gut ein Drittel unter der aktuellen Markterwartung.

    Die Aktien fielen am Montag auf den niedrigsten Stand seit Ende November vergangenen Jahres. Das Chart-Bild hat sich damit erheblich eingetrübt, die Aktien rutschten unter die 200-Tage-Linie, ein Indikator für den längerfristigen Kurstrend./bek/nas

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    Wuestenrot & Wuerttembergische

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    ISIN:DE0008051004WKN:805100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

    Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,16 % und einem Kurs von 13,84 auf Tradegate (30. März 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um -11,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd..

    Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im Forum wird gefragt, warum die Aktie trotz Wachstum und gutem Buchwert nicht steigt. Thema sind enttäuschender Ausblick, stagnierende Dividende von 0,65 €, unklare Veröffentlichung/Kommunikation, enttäuschende Langfrist-Kursentwicklung und enttäuschte Bewertungserwartungen (KGV). Häufiger Vergleich mit Munich Re wegen höherer Ausschüttungen und Aktienrückkäufen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Wuestenrot & Wuerttembergische eingestellt.

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