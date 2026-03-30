AKTIEN-FLASH
Gewinnausblick lastet weiter schwer auf W&W-Aktien
- Enttäuschung über W&W Gewinnprognose drückt Kurs
- Aktien fallen auf 13,84 Euro Tief seit November
- Prognose 120-150 Mio statt 184 Mio deutlich darunter
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Enttäuschung an der Börse über die Gewinnprognose der Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat auch zum Wochenbeginn den Aktienkurs belastet. Hatten die Papiere des Finanzkonzerns am Freitag nach Veröffentlichung des Ausblicks bereits gut fünf Prozent verloren, so weiteten sich die Verluste am Vormittag um weitere 4,6 Prozent auf 13,84 Euro aus.
Das Unternehmen hatte am Freitag kurz nach Börsenbeginn für 2026 ein IFRS-Konzernergebnis zwischen 120 und 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Konsensschätzung von Bloomberg beläuft sich auf 184 Millionen Euro. Damit liegt das Ergebnis im ungünstigsten Fall um gut ein Drittel unter der aktuellen Markterwartung.
Die Aktien fielen am Montag auf den niedrigsten Stand seit Ende November vergangenen Jahres. Das Chart-Bild hat sich damit erheblich eingetrübt, die Aktien rutschten unter die 200-Tage-Linie, ein Indikator für den längerfristigen Kurstrend./bek/nas
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie
Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,16 % und einem Kurs von 13,84 auf Tradegate (30. März 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um -11,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd..
Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
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Hallo zusammen,
Aber nur weil der Kurs der Münchner Rück in den letzten 20 Jahren um 500 % zulegte ....