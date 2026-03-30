BlackRock setzt auf Quanten-Wette – und zündet IPO-Fantasie

IQM treibt damit seine internationale Expansion voran. Gleichzeitig will die Firma ihre Technologieentwicklung beschleunigen und ihre Marktposition stärken.

Die finnische Quantencomputing-Firma IQM Quantum Computers sichert sich frisches Kapital in Höhe von 50 Millionen Euro. Das Geld stammt aus Fonds und Mandaten des Vermögensverwalters BlackRock. Die Finanzierung erfolgt kurz vor dem geplanten Börsengang in den USA und in Helsinki, wie das Unternehmen gegenüber Reuters erklärte.

Wachstumskurs vor Milliardenbewertung

Bereits im Februar hatte IQM angekündigt, noch in diesem Jahr über eine Fusion mit einer sogenannten Special Purpose Acquisition Company an die US-Börse gehen zu wollen. Die angestrebte Bewertung liegt bei rund 1,8 Milliarden US-Dollar.

Das frische Kapital soll vor allem helfen, das Geschäft schneller zu skalieren. CEO Jan Goetz sagte gegenüber Reuters: "Im Grunde geht es darum, die Marktpräsenz auszubauen, um die Gewinnzone zu erreichen."

Umsatz verdoppelt – Aufträge steigen

IQM wächst bereits dynamisch. Das Unternehmen hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr auf etwa 35 Millionen US-Dollar nahezu verdoppelt. Zum Jahresende lagen die Auftragseingänge bei mehr als 100 Millionen US-Dollar.

Ein bislang wenig erschlossener Bereich bleibt laut Goetz der Markt für private Rechenzentren. "Was wir ebenfalls noch nicht vollständig erschlossen haben, ist der gesamte Bereich der privaten Rechenzentren", sagte er mit Blick auf den Hardware-Verkauf.

Quantencomputing als strategischer Schlüssel

Für IQM steht fest, dass die Technologie global an Bedeutung gewinnt. "Die Quantentechnologie steht im Mittelpunkt der Technologiestrategien von Ländern auf der ganzen Welt", sagte Goetz.

Auch BlackRock sieht enormes Potenzial. In einem Social-Media-Beitrag bezeichnete der Investor Quantencomputing als "die nächste Ära der Computertechnik".

CPUs. GPUs. And now—QPUs.



Quantum computing isn’t replacing today’s technology —it’s expanding what’s possible. BlackRock’s Tony Kim explains how quantum works, what makes it different, and why it could define the next era of computing. pic.twitter.com/6EZVfI8FOR — BlackRock (@BlackRock) March 26, 2026

Tony Kim, Leiter des globalen Technologieteams bei BlackRock, betonte die fundamentalen Unterschiede zur Künstlichen Intelligenz: "KI schließt aus Daten. Die Quantenphysik schließt aus physikalischen Gesetzen. Gemeinsam könnten sie jedoch die Grenzen des rechnerisch Möglichen neu definieren."

Milliardenmarkt nimmt Form an

Mit dem Einstieg von BlackRock gewinnt IQM nicht nur Kapital, sondern auch strategische Unterstützung. Der geplante Börsengang dürfte zum nächsten Gradmesser für die wachsende Bedeutung von Quantencomputing werden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die BlackRock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 820,9EUR auf Tradegate (30. März 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.

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