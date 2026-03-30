GoldMining startet sein Explorationsprogramm 2026 auf dem São-Jorge-Projekt in Brasilien

Vancouver, British Columbia – 30. März 2026 – GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-pote ... -) (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) freut sich bekannt zu geben, dass man ein explorationsorientiertes Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt São Jorge („São Jorge“ oder das „Projekt“) im Goldgebiet Tapajós im brasilianischen Bundesstaat Pará begonnen hat.

Highlights:

- Systematische Bohrungen zur Nachverfolgung von Zielen mit hoher Priorität, die im Rahmen der Exploration im Jahr 2025 in unmittelbarer Nähe der bestehenden Mineralressource São Jorge (die „Lagerstätte“) identifiziert wurden

- Ein Bohrprogramm mit zwei Bohrgeräten über 8.000 Meter ist derzeit im Gange, vollständig finanziert und vor Ort

- Untersuchung neuer Zonen mit potenzieller Grundgesteinsmineralisierung an geochemischen und geophysikalischen Zielen mit hoher Priorität

- Zu den Zielen gehört William South, das sich innerhalb von 2 km Entfernung von der Lagerstätte befindet und dessen erste Bohrergebnisse (wie am 6. Januar 2026 berichtet) folgende Highlights aufweisen:

o 12 m („m“) mit 2,38 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold („Au“) ab einer Tiefe von 13 m, einschließlich 1 m mit 22 g/t Au (SJRC-048-25)

o 4 m mit 1,11 g/t Au ab einer Tiefe von 46 m (SJRC-049-25)

o 1 m mit 1,23 g/t Au ab einer Tiefe von 16 m (SJRC-047-25)

o Große, noch nicht untersuchte Anomalie der induzierten Polarität („IP“)

- Deutliche Erweiterung der bestehenden geophysikalischen Erfassung durch eine laufende IP-Untersuchung, die 49 Linienkilometer östlich der Lagerstätte abdeckt

- Sich abzeichnendes und expandierendes Mineralsystem, definiert durch eine 12 km mal 7 km große Fläche mit erhöhten geochemischen Anomalien an der Oberfläche, die die Lagerstätte umgeben und das breitere Explorationspotenzial des Projekts unterstreichen