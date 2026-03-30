    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    Wirtschaft

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax reduziert Verluste - Marktlage bleibt schwierig

    Wirtschaft - Dax reduziert Verluste - Marktlage bleibt schwierig
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag wieder auf das Kursniveau vom Freitag zurückbewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.290 Punkten berechnet und damit fast auf dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, MTU und Eon, am Ende Siemens Energy, Zalando und die Commerzbank.

    "Die Anleger greifen heute vereinzelt bei Aktien aus dem Energiesektor und den defensiven Branchen wie Gesundheit und Telekommunikation zu", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Marktlage bleibe weiterhin schwierig. "Zwar hat der Aktienmarkt bereits einen Großteil der negativen Impulse eingepreist, doch noch fließen negative Nachrichten nach. Es ist kaum abzuschätzen, wie schnell sich die steigenden Energiepreise in den Teuerungsraten zeigen werden und wie teuer Öl noch werden kann." Eines sei aber sicher: "Die zerstörte Infrastruktur im Nahen Osten wird mit großer Sicherheit einen schnellen disinflationären Trend verhindern."

    "Die Gefahr eines Inflationsschocks kann nicht von der Hand gewiesen werden", fügte Lipkow hinzu. Parallelen zur Zeit nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine seien erkennbar. "Derzeit helfen dem Gesamtmarkt das eher geringe Handelsvolumen und der dadurch abnehmende Verkaufsdruck. Noch ist es aber zu früh, um Entwarnung geben zu können. Sollte es zu einem Einsatz von US-Bodentruppen im Irankrieg kommen, müsste ein neues Kapitel aufgeschlagen werden."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1494 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8700 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 115,10 US-Dollar; das waren 2,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Dax reduziert Verluste - Marktlage bleibt schwierig Der Dax hat sich am Montag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag wieder auf das Kursniveau vom Freitag zurückbewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.290 Punkten berechnet und damit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     