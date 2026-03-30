Wirtschaft
Dax reduziert Verluste - Marktlage bleibt schwierig
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag wieder auf das Kursniveau vom Freitag zurückbewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.290 Punkten berechnet und damit fast auf dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, MTU und Eon, am Ende Siemens Energy, Zalando und die Commerzbank.
"Die Anleger greifen heute vereinzelt bei Aktien aus dem Energiesektor und den defensiven Branchen wie Gesundheit und Telekommunikation zu", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Marktlage bleibe weiterhin schwierig. "Zwar hat der Aktienmarkt bereits einen Großteil der negativen Impulse eingepreist, doch noch fließen negative Nachrichten nach. Es ist kaum abzuschätzen, wie schnell sich die steigenden Energiepreise in den Teuerungsraten zeigen werden und wie teuer Öl noch werden kann." Eines sei aber sicher: "Die zerstörte Infrastruktur im Nahen Osten wird mit großer Sicherheit einen schnellen disinflationären Trend verhindern."
"Die Gefahr eines Inflationsschocks kann nicht von der Hand gewiesen werden", fügte Lipkow hinzu. Parallelen zur Zeit nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine seien erkennbar. "Derzeit helfen dem Gesamtmarkt das eher geringe Handelsvolumen und der dadurch abnehmende Verkaufsdruck. Noch ist es aber zu früh, um Entwarnung geben zu können. Sollte es zu einem Einsatz von US-Bodentruppen im Irankrieg kommen, müsste ein neues Kapitel aufgeschlagen werden."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1494 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8700 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 115,10 US-Dollar; das waren 2,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
"Die Anleger greifen heute vereinzelt bei Aktien aus dem Energiesektor und den defensiven Branchen wie Gesundheit und Telekommunikation zu", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Marktlage bleibe weiterhin schwierig. "Zwar hat der Aktienmarkt bereits einen Großteil der negativen Impulse eingepreist, doch noch fließen negative Nachrichten nach. Es ist kaum abzuschätzen, wie schnell sich die steigenden Energiepreise in den Teuerungsraten zeigen werden und wie teuer Öl noch werden kann." Eines sei aber sicher: "Die zerstörte Infrastruktur im Nahen Osten wird mit großer Sicherheit einen schnellen disinflationären Trend verhindern."
"Die Gefahr eines Inflationsschocks kann nicht von der Hand gewiesen werden", fügte Lipkow hinzu. Parallelen zur Zeit nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine seien erkennbar. "Derzeit helfen dem Gesamtmarkt das eher geringe Handelsvolumen und der dadurch abnehmende Verkaufsdruck. Noch ist es aber zu früh, um Entwarnung geben zu können. Sollte es zu einem Einsatz von US-Bodentruppen im Irankrieg kommen, müsste ein neues Kapitel aufgeschlagen werden."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1494 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8700 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 115,10 US-Dollar; das waren 2,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Huta schrieb 12.03.26, 12:06
mitdiskutieren »
Guten Tag!
Nicht verwunderlich, dass die RWE Aktie heute sehr gut abschneidet. Heute Morgen hat man nicht nur sehr erfreuliche Zahlen für 2025 abgeliefert (hier liegt man jeweils am oberen Rand der Guidance) sondern auch die angepasste Strategie für die nächsten Jahre verkündet.
Man will bis 2031 insgesamt 35 Mrd Euro investieren, vorrangig in den USA und in Deutschland. Dabei nimmt man für mein Gefühl messbar verstärkt auch Gaskraftwerke und Batteriespeicher in den Fokus. In jedem Fall soll eine Investition eine Mindestrendite von 8,5% bringen (was auch deutlich macht, wie lukrativ Investitionen in die Stromerzeugung und -speicherung ist).
RWE hat in der Vergangenheit ja auch gezeigt, dass man auf sich verändernde Investitionsbedingungen auch reagiert (das war so als Herr Trump die Bedingungen für Offshore Wind deutlich verschlechtert hat und RWE den geplanten Windpark vor New York auf Eis gelegt hat). Man hat beruhigenderweise genügend Auswahl, um sich auf die renditeträchtigsten Investitionen konzentrieren zu können.
Man erwartet bei RWE bis 2031 deutlich ansteigende EpS. Für das laufende Jahr soll dieses bei 2,55 Euro liegen, für 2027 schon bei 3,05 Euro und bis 2031 soll das EpS auf 4,40 Euro ansteigen (was auf der Basis des heutigen Kurses von 55 Euro einem KGV von nur 12,5 entsprechen würde - also noch Platz für maßvolle Kurssteigerungen in den nächsten Jahren lassen würde).
Schließlich sollen die Aktionäre auch durch kontinuierlich jährlich um 10% ansteigende Dividenden am Erfolg beteiligt werden. Für das laufende Jahr sind 1,32 Euro Dividende angekündigt. Rechne ich das mal bis 2031 weiter, komme ich in fünf Jahren auf eine Dividende von 2,12 Euro. Sicher nichts was die Welt noch nicht gesehen hat aber eine sehr solide Entwicklung!
Einen angenehmen Tag noch allerseits.
batg1999 schrieb 12.11.25, 11:08
mitdiskutieren »
Normalerweise gehe ich bei Aktien raus, wenn ich gut im Gewinn bin und die Aktie nochmal so zulegt und ein Mehrjahreshoch erreicht.
Heute habe ich aber bei RWE das Gegenteil gemacht und meine Position um 30% aufgestockt.
Der Energiehunger treibt die Story und RWE kann hier sicherlich noch profitieren
Huta schrieb 07.10.25, 06:56
mitdiskutieren »
Guten Morgen!
RWE nähert sich inzwischen ja dem Jahreshoch. Dennoch glaube ich, dass die Aktie noch weiteres Potenzial hat.
Einmal natürlich weil in einer Gesellschaft, die, politisch gewollt, auf eine Elektrifizierung vieler Prozesse (Produktion, Mobilität, Wohnen) setzt, der Strombedarf ja sicher nicht weniger wird - mal ganz von den Stromfressern KI und Rechenzentren abgesehen.
MMn kann dieser Bedarf nicht von kleinen und kleinsten Stromerzeugern bedient werden. Es braucht dazu auch große Stromerzeuger, die das Netz ausbalancieren und Speichertechnologie sowie grundlastfähige Kraftwerke vorhalten. Und davon gibt es in Deutschland halt nicht so arg viele.
Was die Bewertung von RWE angeht. Das KGV dürfte aktuell nicht wirklich attraktiv sein, weil RWE noch immer in der Aufbau-/ Investitionsphase ist. Investitionen kosten immer zunächst Geld (Kapitslkosten plus Abschreibungen) bevor sie dann später Erträge abwerfen. Aber RWE will schon in 2027 je Aktie 3 Euro verdienen und 2030 sogar 4 Euro. Damit würde sich der heutige Kurs deutlich relativieren.
Zudem sollte man mMn einen Blick auf die Gesamtbewertung werfen. RWE wird aktuell mit knapp 29 Mrd Euro am Kapitalmarkt bewertet. Wenn man sich anschaut, dass RWE mit 15% an E.ON beteiligt ist, ist allein diese Beteiligung aktuell ca. 6,3 Mrd Euro wert. Dazu kommt cie Beteiligung an Amprion, die man in ein Joint Venture eingebracht hat. Der Partner musste 3,2 Mrd Euro bezahlen bzw. zusagen, die Ausschüttungen sollen hälftig geteilt werden, daher gehe ich (ohne Gewähr) davon aus, dass der ideelle Anteil der RWE an der Amprion ebenfalls ca. 3,2 Mrd Euro wert sein sollte. Nimmt man dann noch die Beteiligung an der österreichischen KELAG hinzu (RWE ist da direkt und indirekt mit etwa 37,87 % beteiligt, die KELAG ist nicht börsennotiert, hat aber 2024 ein Ergebnis von ca. 520 Mio Euro erzielt, bei einem Multipel von 10, würde sich ein Gesamtwert von etwa 5,2 Mrd Euro und damit ein Wert der RWE Beteiligung von knapp 2 Mrd Euro ergeben), sind alleine diese drei Beteiligungen etwa (wie gesagt, sehr überschlägige Rechnung) 11 Mrd Euro wert. Das eigentliche Geschäft der RWE würde damit aktuell mit lediglich 18 Mrd Euro bewertet.
Klingt für mich nicht wirklich hoch. Das wird mMn auch dadurch gestützt, dass die Aktie immer noch deutlich unter Buchwert notiert, der aktuell bei etwas über 45 Euro liegt.
Insofern würde ich meinen, dass die RWE Aktie noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Für mich bleibt RWE ein Basisinvest im (immer wichtiger werdenden) Bereich der Stromversorgung.
Wie immer natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung!
Einen schönen Tag noch allerseits.
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte