Dax reduziert Verluste - Marktlage bleibt schwierig

Guten Tag!





Nicht verwunderlich, dass die RWE Aktie heute sehr gut abschneidet. Heute Morgen hat man nicht nur sehr erfreuliche Zahlen für 2025 abgeliefert (hier liegt man jeweils am oberen Rand der Guidance) sondern auch die angepasste Strategie für die nächsten Jahre verkündet.

Man will bis 2031 insgesamt 35 Mrd Euro investieren, vorrangig in den USA und in Deutschland. Dabei nimmt man für mein Gefühl messbar verstärkt auch Gaskraftwerke und Batteriespeicher in den Fokus. In jedem Fall soll eine Investition eine Mindestrendite von 8,5% bringen (was auch deutlich macht, wie lukrativ Investitionen in die Stromerzeugung und -speicherung ist).





RWE hat in der Vergangenheit ja auch gezeigt, dass man auf sich verändernde Investitionsbedingungen auch reagiert (das war so als Herr Trump die Bedingungen für Offshore Wind deutlich verschlechtert hat und RWE den geplanten Windpark vor New York auf Eis gelegt hat). Man hat beruhigenderweise genügend Auswahl, um sich auf die renditeträchtigsten Investitionen konzentrieren zu können.





Man erwartet bei RWE bis 2031 deutlich ansteigende EpS. Für das laufende Jahr soll dieses bei 2,55 Euro liegen, für 2027 schon bei 3,05 Euro und bis 2031 soll das EpS auf 4,40 Euro ansteigen (was auf der Basis des heutigen Kurses von 55 Euro einem KGV von nur 12,5 entsprechen würde - also noch Platz für maßvolle Kurssteigerungen in den nächsten Jahren lassen würde).





Schließlich sollen die Aktionäre auch durch kontinuierlich jährlich um 10% ansteigende Dividenden am Erfolg beteiligt werden. Für das laufende Jahr sind 1,32 Euro Dividende angekündigt. Rechne ich das mal bis 2031 weiter, komme ich in fünf Jahren auf eine Dividende von 2,12 Euro. Sicher nichts was die Welt noch nicht gesehen hat aber eine sehr solide Entwicklung!





Einen angenehmen Tag noch allerseits.