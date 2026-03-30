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    UBS stuft SANOFI auf 'Neutral'

    UBS stuft SANOFI auf 'Neutral'
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    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst Matthew Weston ging am Montag auf den zweiten Fall eines auftretenden Kaposi-Sarkoms in der Langfriststudie mit dem Antikörper Amlitelimab ein. Zusätzliche Risikofaktoren seien problematisch, wenn es andere Behandlungsoptionen ohne solche Risiken gebe. Weston kalkuliert für Amlitelimab bei Atopischer Dermatitis aktuell mit einem Spitzenumsatz von rund 3 Milliarden Dollar bei einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:26 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 80,35EUR auf Tradegate (30. März 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: SANOFI
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 88
    Kursziel alt: 88
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 88,00, was eine Steigerung von +7,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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