UBS stuft LVMH auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 706 auf 640 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Start in 2026 sei zwar träge, aber eine Besserung spürbar gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Mit Blick auf den Quartalsumsatz, der historisch um den 13. April veröffentlicht worden sei, stehe das Parfumgeschäft im Fokus. Es dürfte sich gebessert haben, aber immer noch rückläufig sein. Sie kürzte knapp ihre Schätzungen bis 2028, mitunter wegen der Auswirkungen des Nahost-Konflikts. Die Zielsenkung begründete sie außerdem mit der erfolgten Sektorabwertung./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 23:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 455,6EUR auf Tradegate (30. März 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 640

Kursziel alt: 706

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 640,00 € , was eine Steigerung von +40,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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