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    US-Farmer am Abgrund

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    China-Absatz weggebrochen, Rekordschulden – Insolvenzen schnellen 50 % hoch

    Steigende Kosten und wegbrechende Märkte treiben US-Landwirte in die Enge. Jetzt verschärft der Krieg im Iran die Düngemittel-Krise massiv – mit fatalen Folgen für Ernten und Lebensmittelpreise.

    Für Sie zusammengefasst
    US-Farmer am Abgrund - China-Absatz weggebrochen, Rekordschulden – Insolvenzen schnellen 50 % hoch
    Foto: Alan Look - ZUMA Press Wire

    Während die US-Wirtschaft insgesamt auf solidem Fundament steht, spielt sich im ländlichen Herz der USA eine Tragödie in Zeitlupe ab. Die Agrarwirtschaft befindet sich in einer Rezession, die sich im Verlauf dieses Jahres in eine existenzbedrohliche Krise ausgeweitet hat.

    Der Auslöser für den aktuellen Schock liegt tausende Kilometer von den Mais- und Sojafeldern des Mittleren Westens entfernt. Seit dem Beginn der militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA, Israel und dem Iran am 28. Februar ist die Straße von Hormus faktisch blockiert. Durch dieses maritime Nadelöhr fließen normalerweise ein Drittel des weltweiten Düngemittelhandels und ein Fünftel des globalen Öls.

    Die Folgen treffen die Farmer unmittelbar: Die Preise für Stickstoffdünger – essenziell für das Wachstum von Mais und Soja – schießen in unkalkulierbare Höhen. Stickstoff ist im Gegensatz zu Kali oder Phosphat ein Dünger, der jede Saison neu ausgebracht werden muss. Ein Verzicht führt direkt zu massiven Ernteausfällen.

    Dabei war die Lage schon vor dem Kriegsausbruch prekär. Von Februar 2025 bis Februar 2026 stiegen die Kosten für Stickstoffdünger bereits um 22 Prozent. Nun kommen explodierende Energiepreise hinzu. Da Erdgas der Hauptrohstoff für die Stickstoffproduktion ist, verteuert sich auch der in Nordamerika hergestellte Dünger rapide. Harnstoff-Futures (Urea) sprangen seit Kriegsbeginn teils um über 50 Prozent nach oben.

    Insolvenzwelle und Schuldenrekord

    Zusätzlich belasten die anhaltenden Handelsstreitigkeiten mit China die Bilanzen. Wichtige Absatzmärkte brachen weg, was die Erzeugerpreise für Getreide drückte. Das Ergebnis: Die Produktionskosten für Grundnahrungsmittel wie Mais, Hafer und Reis übersteigen vielerorts den Verkaufserlös. Farmer zahlen drauf, um arbeiten zu dürfen.

    Die finanzielle Belastungsgrenze ist für viele überschritten. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Farm-Insolvenzen bereits um fast 50 Prozent. Die landwirtschaftliche Verschuldung erreichte 2025 einen historischen Höchststand. Staatliche Subventionen, wie die jüngst verteilten 7 Milliarden US-Dollar, wirken oft nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Zahlungen, die eigentlich schon im Oktober versprochen worden waren, starteten am 28. März – dem Tag, an dem der Nahost-Krieg anfing. Der Scheck ist kaum auf der Farm angekommen und kann gleich an den Düngemittel- und Treibstoffhändler weitergereicht werden. Ein Großteil der schweren Landmaschinen läuft mit Diesel, dessen Preis in den USA laut Reuters seit Beginn der Kämpfe um etwa 50 Prozent gestiegen ist.

    Während die Landwirte immer tiefer in der Kostenspirale versinken, spüren die amerikanischen Verbraucher die Krise an der Supermarktkasse. Experten prognostizieren für 2026 eine höhere Lebensmittelinflation als in den Vorjahren. Höhere Treibstoffkosten für den Transport und sinkende Ernteerträge aufgrund von Düngemittelmangel werden vor allem die Preise für Fleisch, Milchprodukte und Gemüse weiter nach oben treiben.

    Die US-Regierung versucht gegenzusteuern, etwa durch die kurzfristige Zulassung von Düngemittelimporten aus Venezuela. Doch ob dies ausreicht, um die globalen Lieferausfälle zu kompensieren, bleibt fraglich. Für Farmer ist die Unsicherheit zum "neuen Normal" geworden. Die Frage ist nicht mehr nur, ob man die aktuelle Saison übersteht, sondern wie die Landwirtschaft unter diesen volatilen Bedingungen überhaupt eine Zukunft hat.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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