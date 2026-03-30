Preis für Opec-Öl gefallen
- Opec-Korbpreis fiel auf 118,11 US-Dollar je Barrel
- Rückgang um 4,05 US-Dollar gegenüber Donnerstag
- Opec berechnet Preis aus wichtigsten Kartellsorten
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 118,11 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 4,05 Dollar weniger als am Donnerstag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/nas
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Wir alle müssen uns so schnell wie möglich so unabhängig wie möglich von Öl und Gas machen. Das ist ja nichts Neues. Dumm nur, dass uns Merkel, lobbyiert von Gas-Gerd im Hintergrund, auf den Gas-Kurs gebracht hat und Katherinchen nicht kapiert, dass das bei den massiv gesunkenen Speicherkosten in Zukunft gar nicht mehr in dem Maße nötig ist.
Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.