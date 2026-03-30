Amex Exploration erhält wichtige Genehmigungen für die Massenprobenahme im Projekt Perron und erfüllt Auflage der finanziellen Sicherheitsleistung

Montreal, Quebec – 30. März 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. („Amex“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die wichtigsten erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Durchführung seiner untertägigen Massenprobenahme mit einem Volumen von 40.000 Tonnen im Goldprojekt Perron erhalten hat. Das Projekt liegt im Gemeindegebiet von Valcanton unweit der Stadt Normétal. Mit den Vorbereitungen im Feld soll planmäßig während des Monats April begonnen werden. Die Errichtung des Portals soll dann im Frühsommer 2026 folgen.

Zu den entsprechenden Genehmigungen zählen unter anderem die vom Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Fauna und Parkanlagen (Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs, „MELCCFP“) erteilte ministerielle Genehmigung sowie die vom Ministerium für Ressourcen und Forstwirtschaft (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, „MRNF“) erteilte Genehmigung für Eingriffe in die Umwelt (Authorization for Impact Work, ATI).

Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits eine finanzielle Sicherheitsleistung, die für seinen Sanierungs- und Restaurierungsplan nach dem Bergbaugesetz von Québec erforderlich ist, hinterlegt. Diese Sicherheitsleistung bildet einen wesentlichen Bestandteil des Regulierungsverfahrens und stellt sicher, dass die erforderlichen Mittel für die vollständige Sanierung des Standorts nach Abschluss der Arbeiten bereits im Vorfeld gesichert sind.

Der Erhalt dieser Genehmigungen sowie die Absicherung der finanziellen Sicherheitsleistung sind wichtige Meilensteine beim Ausbau des Projekts Perron und bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, ohne Vorbehalte zur Durchführungsphase seiner 40.000 Tonnen schweren Massenprobenahme überzugehen. Ein Großteil der für diese Massenprobenahme errichteten Infrastruktur wird die Produktion im Rahmen der ersten Phase ermöglichen. Amex wird die Phase-1-Machbarkeitsstudie, die ein Szenario mit Auftragsverarbeitung vorsieht, plangemäß in den kommenden Wochen veröffentlichen.