The Platform Group expandiert weiter in der Optikerbranche!
Mit dem Segment „Optics & Hearing“ setzt The Platform Group auf profitables Wachstum, vernetzt lokale Optiker mit MyGlasses und stärkt so ihr europaweites Plattformmodell.
Foto: adobe.stock.com
- The Platform Group hat im Geschäftsjahr 2025 das Segment „Optics & Hearing“ aufgebaut und treibt dessen Ausbau weiter voran.
- Im Jahr 2025 wurden fünf Optik‑Gesellschaften erworben, die zusammen über 30 Standorte bundesweit umfassen (u. a. Beste Aussichten GmbH, Karrasch & Nolte, Freudenhaus Optik Handels GmbH).
- Per Kaufvertrag wurde nun die Blickpunkt GmbH Brillen und Contactlinsen (Starnberg, Bayern) von der TPG‑Tochter Feine Augenoptik Beteiligungs‑GmbH erworben; Closing voraussichtlich im April 2026.
- Strategie: Lokale Optikfachgeschäfte werden mit der Online‑Plattform MyGlasses verknüpft; Ziel ist flächendeckender Ausbau, Bindung lokaler Optiker an die Plattform und Nutzung von Cross‑Channel‑Potenzialen.
- Wirtschaftliche Kennzahl des Segments: EBITDA‑Marge liegt bei 20–25 %; TPG sieht das Optikersegment als stabil und sehr profitabel.
- The Platform Group ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen (Sitz Düsseldorf), aktiv in 26 Branchen mit >16.600 Partnern und 19 Standorten; vorläufige 2025er Kennzahlen: Umsatz 728 Mio. € und bereinigtes EBITDA 55 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei The Platform Group ist am 22.04.2026.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,09 % im
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10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,8495EUR das entspricht einem Plus von +2,04 % seit der Veröffentlichung.
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