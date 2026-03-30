    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArcelik AktievorwärtsNachrichten zu Arcelik
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit KI und verbraucherzentrierter Innovation entwickelt Beko die Zukunft des Wohnens in seinem globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk

    Mit KI und verbraucherzentrierter Innovation entwickelt Beko die Zukunft des Wohnens in seinem globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk

    In 28 Forschungs- und Entwicklungszentren in zwölf Ländern entwickeln über 2.000 F&E-Mitarbeitende Technologien, die in konkrete Anwendungen übersetzt werden und zukünftige Lebensweisen vorwegdenken.

    ISTANBUL, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- als weltweit führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte baut Beko seine Technologieführerschaft aus, indem es auf ein globales Forschungs- und Entwicklungsökosystem setzt, das wissenschaftliche Fortschritte in nachhaltige, intelligente und digital sichere Haushaltslösungen übersetzt. Dazu zählen unter anderem KI-gesteuerte Kühlschränke sowie fortschrittliche Technologienzur längeren Erhaltung von Vitaminen in frischen Lebensmitteln.

    Nihat Bayız, Beko Chief Production and Technology Officer

    Indem Beko Forschung und Entwicklung (F&E) als zentralen Wachstumstreiber positioniert,  gelingt es dem Unternehmen,die Lücke zwischen der Entwicklung von Spitzentechnologien und deren Umsetzung zu praxisnahen Funktionen zu überbrücken, die zukünftige Lebensweisen antizipieren. Die F&E-Kompetenzen von Beko basieren auf einem integrierten globalen Netzwerk aus 28 Forschungs- und Entwicklungszentren in zwölf Ländern, das von seinem zentralen Hub in der Türkei, indemsich 13 dieser Einrichtungen befinden,bis zu bedeutenden europäischen Standorten in Italien, Polen, der Slowakei und Rumänien reicht. Dieses dezentrale und dennoch eng vernetzte Modell ermöglicht es den Entwicklungs- und Designteams als Einheit zusammenzuarbeiten und Innovationen zügig  von der frühen Forschungsphase in integrierten Produktlösungen zu überführen. Diese sind von Beginn an auf Interoperabilität ausgelegt und schaffen einen spürbaren Mehrwert im Alltag. Die italienischen Zentren Cassinetta und Fabriano spielen dabei eine zentrale Rolle bei der Förderung von Design und integrierten Innovationen im Herzen des europäischen Haushaltsgeräte-Ökosystems.

    DieLeistumgsfähigkeit der Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur von Beko wird durch mehr als 4.500 internationale Patentanmeldungen und mehr als eine Million jährlich durchgeführter Tests zur Gewährleistung höchster Zuverlässigkeit und Leistung bestätigt. Um diese Dynamik weiter zu beschleunigen, integriert Beko gezielt KI und digitale Technologien in seine Kernprozesse. So nutzt Beko maschinelles Lernen in der Materialforschung, um Eigenschaften und Einsatzpotenziale von Werkstoffen präzise vorherzusagen, und setzt generative KI ein, um die Softwareentwicklung deutlich zu beschleunigen. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass seine technologische Basis ebenso agil bleibt wie die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mit KI und verbraucherzentrierter Innovation entwickelt Beko die Zukunft des Wohnens in seinem globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk In 28 Forschungs- und Entwicklungszentren in zwölf Ländern entwickeln über 2.000 F&E-Mitarbeitende Technologien, die in konkrete Anwendungen übersetzt werden und zukünftige Lebensweisen vorwegdenken.ISTANBUL, 30. März 2026 /PRNewswire/ - als …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     