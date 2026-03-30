Mit KI und verbraucherzentrierter Innovation entwickelt Beko die Zukunft des Wohnens in seinem globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk

ISTANBUL, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- als weltweit führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte baut Beko seine Technologieführerschaft aus, indem es auf ein globales Forschungs- und Entwicklungsökosystem setzt, das wissenschaftliche Fortschritte in nachhaltige, intelligente und digital sichere Haushaltslösungen übersetzt. Dazu zählen unter anderem KI-gesteuerte Kühlschränke sowie fortschrittliche Technologienzur längeren Erhaltung von Vitaminen in frischen Lebensmitteln.

In 28 Forschungs- und Entwicklungszentren in zwölf Ländern entwickeln über 2.000 F&E-Mitarbeitende Technologien, die in konkrete Anwendungen übersetzt werden und zukünftige Lebensweisen vorwegdenken.

Indem Beko Forschung und Entwicklung (F&E) als zentralen Wachstumstreiber positioniert, gelingt es dem Unternehmen,die Lücke zwischen der Entwicklung von Spitzentechnologien und deren Umsetzung zu praxisnahen Funktionen zu überbrücken, die zukünftige Lebensweisen antizipieren. Die F&E-Kompetenzen von Beko basieren auf einem integrierten globalen Netzwerk aus 28 Forschungs- und Entwicklungszentren in zwölf Ländern, das von seinem zentralen Hub in der Türkei, indemsich 13 dieser Einrichtungen befinden,bis zu bedeutenden europäischen Standorten in Italien, Polen, der Slowakei und Rumänien reicht. Dieses dezentrale und dennoch eng vernetzte Modell ermöglicht es den Entwicklungs- und Designteams als Einheit zusammenzuarbeiten und Innovationen zügig von der frühen Forschungsphase in integrierten Produktlösungen zu überführen. Diese sind von Beginn an auf Interoperabilität ausgelegt und schaffen einen spürbaren Mehrwert im Alltag. Die italienischen Zentren Cassinetta und Fabriano spielen dabei eine zentrale Rolle bei der Förderung von Design und integrierten Innovationen im Herzen des europäischen Haushaltsgeräte-Ökosystems.

DieLeistumgsfähigkeit der Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur von Beko wird durch mehr als 4.500 internationale Patentanmeldungen und mehr als eine Million jährlich durchgeführter Tests zur Gewährleistung höchster Zuverlässigkeit und Leistung bestätigt. Um diese Dynamik weiter zu beschleunigen, integriert Beko gezielt KI und digitale Technologien in seine Kernprozesse. So nutzt Beko maschinelles Lernen in der Materialforschung, um Eigenschaften und Einsatzpotenziale von Werkstoffen präzise vorherzusagen, und setzt generative KI ein, um die Softwareentwicklung deutlich zu beschleunigen. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass seine technologische Basis ebenso agil bleibt wie die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher.