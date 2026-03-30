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    Polen

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    Spritpreissenkung kommt am Dienstag

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue Gesetze senken Spritpreise um rund 28 Cent
    • Mehrwertsteuer für Treibstoff wird auf 8 Prozent
    • Energieminister legt täglichen Höchstpreis fest
    Polen - Spritpreissenkung kommt am Dienstag
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Regierung rechnet damit, dass neue Gesetze zur Senkung der Spritpreise ab Dienstag den Verbrauchern Erleichterung bringen werden. Derzeit sammle das Energieministerium noch Daten von Großhändlern, um auf dieser Grundlage den aktuell erlaubten Höchstpreis festzulegen, sagte Vize-Energieminister Wojciech Wrochna dem Sender Rmf.fm. "Am Dienstagmorgen soll der Höchstpreis, an den sich alle Anbieter halten müssen, bereits in Kraft sein." Die Regierung rechnet damit, dass die Preise für Benzin und Diesel um umgerechnet 28 Cent pro Liter sinken werden.

    Am Freitag hatte Präsident Karol Nawrocki ein Spritpreispaket der Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk unterzeichnet. Die Gesetze sehen eine Senkung der Mehrwertsteuer für Treibstoffe von bislang 23 Prozent auf 8 Prozent vor. Außerdem erhält der Energieminister die Möglichkeit, bis Ende Juni die Höhe der Energiesteuer auf Treibstoff zu reduzieren. Die Regierung hat bereits eine Senkung auf das nach EU-Recht zulässige Minimum von umgerechnet knapp sieben Cent pro Liter Benzin und Diesel angekündigt.

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    Überdies soll künftig ein maximaler Kraftstoff-Einzelhandelspreis gelten, der täglich vom Energieminister auf der Grundlage der durchschnittlichen Großhandelspreise und der Betriebskosten der größten Lieferanten festgelegt wird. Verstöße können mit Geldbußen von umgerechnet bis zu 230.000 Euro geahndet werden.

    Regierung will Tanktourismus im Blick behalten

    In Polen ist Treibstoff grundsätzlich sehr viel billiger als in Deutschland. Dies hatte kurz nach Beginn des Kriegs im Nahen Osten für erheblichen Tanktourismus in den Grenzregionen gesorgt. Doch auch in Deutschlands Nachbarland sind die Preise in den vergangenen Wochen sehr stark gestiegen. Dies geht aus den Daten der EU-Kommission hervor, die einmal pro Woche Durchschnittspreise für die Länder veröffentlicht.

    Die aktuellsten Zahlen stammen vom vergangenen Montag, sie weisen für Superbenzin im Vergleich zum letzten Montag vor Kriegsbeginn einen Anstieg um rund 31 Cent pro Liter aus, für Diesel ein Plus von rund 57 Cent. Das sind ähnliche Preisanstiege wie in Deutschland.

    Tusk betonte bereits am Donnerstag, derzeit seien keine Beschränkungen beim Kraftstoffverkauf geplant. Allerdings werde die Regierung den Markt im Hinblick auf ein mögliches Auftreten von Tanktourismus beobachten. Sollte dieser zunehmen, sei die Einführung zusätzlicher Gegenmaßnahmen möglich, kündigte der Ministerpräsident an./dhe/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Exxon Mobil Aktie

    Die Exxon Mobil Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 62,65 auf Tradegate (30. März 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Exxon Mobil Aktie um +8,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Exxon Mobil bezifferte sich zuletzt auf 628,85 Mrd..

    Exxon Mobil zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00USD.




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