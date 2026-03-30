Polen
Spritpreissenkung kommt am Dienstag
- Neue Gesetze senken Spritpreise um rund 28 Cent
- Mehrwertsteuer für Treibstoff wird auf 8 Prozent
- Energieminister legt täglichen Höchstpreis fest
WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Regierung rechnet damit, dass neue Gesetze zur Senkung der Spritpreise ab Dienstag den Verbrauchern Erleichterung bringen werden. Derzeit sammle das Energieministerium noch Daten von Großhändlern, um auf dieser Grundlage den aktuell erlaubten Höchstpreis festzulegen, sagte Vize-Energieminister Wojciech Wrochna dem Sender Rmf.fm. "Am Dienstagmorgen soll der Höchstpreis, an den sich alle Anbieter halten müssen, bereits in Kraft sein." Die Regierung rechnet damit, dass die Preise für Benzin und Diesel um umgerechnet 28 Cent pro Liter sinken werden.
Am Freitag hatte Präsident Karol Nawrocki ein Spritpreispaket der Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk unterzeichnet. Die Gesetze sehen eine Senkung der Mehrwertsteuer für Treibstoffe von bislang 23 Prozent auf 8 Prozent vor. Außerdem erhält der Energieminister die Möglichkeit, bis Ende Juni die Höhe der Energiesteuer auf Treibstoff zu reduzieren. Die Regierung hat bereits eine Senkung auf das nach EU-Recht zulässige Minimum von umgerechnet knapp sieben Cent pro Liter Benzin und Diesel angekündigt.
Überdies soll künftig ein maximaler Kraftstoff-Einzelhandelspreis gelten, der täglich vom Energieminister auf der Grundlage der durchschnittlichen Großhandelspreise und der Betriebskosten der größten Lieferanten festgelegt wird. Verstöße können mit Geldbußen von umgerechnet bis zu 230.000 Euro geahndet werden.
Regierung will Tanktourismus im Blick behalten
In Polen ist Treibstoff grundsätzlich sehr viel billiger als in Deutschland. Dies hatte kurz nach Beginn des Kriegs im Nahen Osten für erheblichen Tanktourismus in den Grenzregionen gesorgt. Doch auch in Deutschlands Nachbarland sind die Preise in den vergangenen Wochen sehr stark gestiegen. Dies geht aus den Daten der EU-Kommission hervor, die einmal pro Woche Durchschnittspreise für die Länder veröffentlicht.
Die aktuellsten Zahlen stammen vom vergangenen Montag, sie weisen für Superbenzin im Vergleich zum letzten Montag vor Kriegsbeginn einen Anstieg um rund 31 Cent pro Liter aus, für Diesel ein Plus von rund 57 Cent. Das sind ähnliche Preisanstiege wie in Deutschland.
Tusk betonte bereits am Donnerstag, derzeit seien keine Beschränkungen beim Kraftstoffverkauf geplant. Allerdings werde die Regierung den Markt im Hinblick auf ein mögliches Auftreten von Tanktourismus beobachten. Sollte dieser zunehmen, sei die Einführung zusätzlicher Gegenmaßnahmen möglich, kündigte der Ministerpräsident an./dhe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Exxon Mobil Aktie
Die Exxon Mobil Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 62,65 auf Tradegate (30. März 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Exxon Mobil Aktie um +8,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Exxon Mobil bezifferte sich zuletzt auf 628,85 Mrd..
Exxon Mobil zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00USD.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TotalEnergies - 850727 - FR0000120271
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TotalEnergies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Genau. Ich kenne Arbeitnehmer die brauchen in der Woche 100 € und wieviel jetzt.
Als Planungsgrundlage für 2026 legt der Konzern einen Referenzpreis von 60 Dollar je Barrel Brent zugrunde. Derzeit notiert Brent bei rund 69 Dollar. Das Unternehmen betont, dass das Volumen der Rückkäufe im Jahresverlauf flexibel an die Preisentwicklung angepasst werden kann. Unverändert bleibt jedoch die angestrebte Bandbreite für das Gesamtjahr: 3 bis 6 Milliarden Dollar sollen weiterhin an die Aktionäre über Rückkäufe fließen.
Dividende steigt trotz niedrigerer Gewinne
Während die Rückkäufe reduziert werden, bleibt die Dividendenpolitik expansiv. Der Vorstand schlägt für das vierte Quartal eine Schlussdividende von 0,85 Euro je Aktie vor. Für das Gesamtjahr 2025 würde sich die Ausschüttung damit auf 3,40 Euro je Aktie summieren. Gegenüber 2024 entspricht das einem Anstieg von 5,6 Prozent.
Die Zwischendividende in Höhe von 0,85 Euro bleibt unverändert. Damit setzt der Konzern trotz rückläufiger Gewinne ein Signal der Stabilität in der laufenden Ausschüttungspolitik, während er bei den flexibleren Aktienrückkäufen deutlich zurückhaltender agiert.
Die Kombination aus moderatem Ergebnisrückgang, höheren Abschreibungen und einer vorsichtigeren Kapitalallokation spiegelt ein Umfeld wider, das stärker von Preisschwankungen und Unsicherheiten im Energiemarkt geprägt ist.
Der französische Ölkonzern https://www.wallstreet-online.de/aktien/totalenergies-aktie gab am Montag bekannt, dass er eine Vereinbarung zur Fusion seiner Ölaktivitäten in der britischen Nordsee mit NEO NEXT Energy, einem Joint Venture des spanischen Konzerns Repsol und HitecVision, getroffen hat. TotalEnergies wird im Tausch gegen seine Vermögenswerte eine Beteiligung von 47,5 Prozent an dem umbenannten Unternehmen NEO NEXT+ übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Repsol wird 23,63 Prozent der Anteile halten, während HitecVision die verbleibenden 28,88 Prozent besitzt. Der Abschluss der Fusion wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.
Wie TotalEnergies mitteilte, soll NEO NEXT+ mit einer Produktion von mehr als 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag im Jahr 2026 der größte Öl- und Gasproduzent in der Region werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, so die Unternehmen. Die Allianz, die neun Monate nach der Fusion von Repsol und NEO Energy geschlossen wurde, ist die jüngste Konsolidierung von Unternehmen, die im Becken tätig sind, nachdem die britische Regierung nach dem Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 eine Sondersteuer eingeführt hatte.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20253280-analysten-kaufempfehlung-oel-deal-sprengkraft-fusion-totalenergies-attraktiver