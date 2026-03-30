EUR/USD stabil bei 1,14885 USD

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,078326USD. Heute steht er bei 1,14885USD. Das Investment wäre auf 10.654,0USD gewachsen – eine Steigerung von +6,54 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu EUR/USD als leicht bärisch bis neutral. Kurs um 1,1510; in den letzten 14 Tagen konsolidierte er überwiegend zwischen 1,14 und 1,16, mit Abwärtsdruck unter 1,14 und Potenzial bis ca. 1,13. Wichtige Widerstände bei 1,1575/1,1616/1,1742; Unterstützungen 1,1495/1,1414. Erholung nur über Rückgewinnung der gleitenden Durchschnitte möglich.

Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.