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    Starke Performance HENSOLDT Aktie legt zu - 30.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher um +4,52 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - Starke Performance HENSOLDT Aktie legt zu - 30.03.2026
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.03.2026

    Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 69,30 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,52 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,00  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 69,30, mit einem Plus von +4,52 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Der Kurs der HENSOLDT Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,26 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -10,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,79 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HENSOLDT auf -8,96 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,90 % geändert.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,40 %
    1 Monat -11,79 %
    3 Monate -7,26 %
    1 Jahr +5,20 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Hensoldt-Aktie. Der Kurs rutschte von ca. 117 € auf rund 66 €, und weitere Unterstützungen bei 66–67 €, 54 € und 40 € werden genannt. Die Bewertung wird mit einem KGV um 50 als ambitioniert gesehen. Analystenbewertungen sollen sich dank Innovationscharakter verbessert haben; außerdem werden Marktumfeld, Leerverkäufe und algorithmische Handelsmechanismen diskutiert.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,99 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +4,90 %
    -11,60 %
    -16,02 %
    -8,68 %
    +9,35 %
    +103,91 %
    +413,25 %
    +318,98 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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