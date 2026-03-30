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    Aktie am Montag im Aufwind

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    Novartis gelingt Durchbruch: Wird dieses Medikament jetzt zum Kurstreiber?

    Fabhalta liefert in einer Phase-III-Studie starke Ergebnisse, die Novartis neuen Rückenwind geben könnten. Wird daraus jetzt der nächste Kurstreiber?

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    Aktie am Montag im Aufwind - Novartis gelingt Durchbruch: Wird dieses Medikament jetzt zum Kurstreiber?
    Foto: Patrick Seeger/dpa

    Novartis gab am Sonntag bekannt, dass sein Medikament Fabhalta in einer Phase-III-Studie bei Patienten mit IgA-Nephropathie, auch Berger-Krankheit genannt, eine "statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung" der Nierenfunktion gezeigt habe, wie MT Newswires berichtet. Das Unternehmen gab an, dass das Medikament den Rückgang der Nierenfunktion über zwei Jahre im Vergleich zu einem Placebo um 49,3 Prozent verringert habe, "was eine Verlangsamung des Krankheitsverlaufs und das Potenzial zur Erhaltung der Nierenfunktion belegt".

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    ISIN:CH0012005267WKN:904278

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    Das Unternehmen erklärte, das Sicherheitsprofil des Medikaments über einen Zeitraum von zwei Jahren entspreche den Ergebnissen anderer Studien und die Raten unerwünschter Ereignisse und Therapieabbrüche seien niedrig. Die Food and Drug Administration habe Fabhalta aufgrund der Aussagekraft der Daten einen beschleunigten Prüfungsstatus eingeräumt, fügte das Unternehmen hinzu.

    Das Medikament Fabhalta ist ein Medikament, das eine fehlgeleitete Reaktion des Immunsystems abbremst. Es wird bei seltenen Blut- und Nierenerkrankungen eingesetzt, bei denen das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Dadurch soll verhindert werden, dass der Körper eigene Blut- oder Nierenzellen angreift und schädigt. In den USA wird Fabhalta bei drei seltenen Erkrankungen eingesetzt: bei der PNH (einer seltenen Blutkrankheit), bei der IgA-Nephropathie oder Berger-Krankheit (einer Nierenerkrankung) und bei der C3G (ebenfalls einer seltenen Nierenerkrankung). 

    Die Aktie von Novartis ist am Montag (13:30 Uhr, MEZ) 1,25 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 130,31 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 130,4EUR auf Lang & Schwarz (30. März 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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