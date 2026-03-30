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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt Jenoptik auf 'Kaufen' - Fairer Wert 34 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Aktienwert Jenoptik auf 34 Euro
    • DZ Bank stuft Jenoptik von Halten auf Kaufen hoch
    • Halbleitergeschäft positive Wendung, Nachfolge geklärt
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt Jenoptik auf 'Kaufen' - Fairer Wert 34 Euro
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Jenoptik von 27,50 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Im Halbleitergeschäft der Jenaer zeichne sich eine positive Wendung ab, schrieb Dirk Schlamp am Montag. Die Anlagestory gewinne an Qualität, zumal die Nachfolge an der Führungsspitze geklärt sei./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 27,36 auf Tradegate (30. März 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +9,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Mrd..

    Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -13,42 %/+22,66 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,11, was eine Steigerung von +5,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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