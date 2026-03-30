DZ Bank hebt Jenoptik auf 'Kaufen' - Fairer Wert 34 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 27,36 auf Tradegate (30. März 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +9,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -13,42 %/+22,66 % bedeutet.