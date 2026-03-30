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    Angriff auf irakischen Luftwaffenstützpunkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Antonov-132 Transportflugzeug auf Basis zerstört
    • Raketenangriff frühmorgens auf Muhammad Alaa Air Base
    • Keine Verletzten, Schaden wird bewertet und verfolgt
    Angriff auf irakischen Luftwaffenstützpunkt
    Foto: Siarhei - 356130783

    BAGDAD (dpa-AFX) - Bei einem Angriff auf einen irakischen Luftwaffenstützpunkt ist ein Antonov-132 Transportflugzeug der irakischen Luftwaffe zerstört worden. Das teilte das irakische Verteidigungsministerium mit. Demnach erfolgte der Raketen-Angriff auf die Muhammad Alaa Air Base am frühen Morgen von einem Vorort von Bagdad aus. Wer die Raketen abfeuerte, war zunächst nicht klar.

    Es gebe keine Verletzten hieß es in der Mitteilung weiter. Nach Angaben der Behörden wird das Ausmaß der Schäden bewertet und versucht, den Raketenbeschuss zurückzuverfolgen. Das irakische Verteidigungsministerium verurteilte den Angriff./mar/DP/nas





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