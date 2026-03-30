Institute erwarten nur noch 0,6 Prozent Wachstum in diesem Jahr

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen mit einem deutlich schwächeren Wirtschaftswachstum als zuvor.Für das Bruttoinlandsprodukt wird im laufenden Jahr nur noch ein Plus von 0,6 Prozent prognostiziert, berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf Insider. Die "Gemeinschaftsdiagnose" wurde vom RWI Essen, DIW Berlin, Ifo München, IWH Halle und dem Kiel-Institut im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt und soll am Mittwoch vorgelegt werden. Für 2027 erwarten die Institute nur noch ein BIP-Wachstum von rund einem Prozent.Bei der vergangenen Gemeinschaftsprognose vor rund einem halben Jahr hatten die Institute noch ein Wachstum von 1,3 Prozent in diesem Jahr und 1,4 Prozent im kommenden Jahr prognostiziert. Die schwächere Prognose geht vor allem auf die Auswirkungen des Iran-Krieges und die deutlich gestiegenen Preise für Öl und Gas zurück. Die Zahlen können sich bis zur Vorstellung der Prognose noch ändern.