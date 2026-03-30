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    IFPA startet das erste Afrika-Forum zur Psoriasis und fordert dringende Maßnahmen gegen die übersehene Krankheit

    Die Veranstaltung in Nairobi findet vom 7. bis 9. Mai statt. 

    STOCKHOLM, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- IFPA (The International Federation of Psoriasis Associations) - beruft den allerersten regionalen Gipfel ein, der sich ausschließlich der Psoriasis in Afrika widmet - einer der am meisten unterschätzten chronischen Krankheiten auf dem Kontinent.

     

    Das IFPA Forum Africa 2026 findet vom 7. bis 9. Mai in Nairobi statt. Es ist das erste regionale Gipfeltreffen, das ausschließlich der Psoriasis in Afrika gewidmet ist - einer der am meisten unterschätzten chronischen Krankheiten auf dem Kontinent.Bild: IFPA

     

    Top-Highlights:

    • Erstes Afrika-Forum über Psoriasis: 7. bis 9. Mai in Nairobi, an der globale und lokale Interessengruppen teilnehmen.
    • Enormer ungedeckter Bedarf: Mehr als 3,5 Millionen Afrikaner sind betroffen, mit eingeschränkter Versorgung, Stigmatisierung und verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen.
    • Schwerpunktbereiche: Lokale Forschung, Patientenvertretung und verbesserter Zugang zur Behandlung.

    Das IFPA Forum Africa 2026 - Local Strength, United Action wird vom 7. bis 9. Mai 2026 in Nairobi, Kenia, stattfinden und politische Entscheidungsträger, Kliniker, Forscher und Patientenorganisationen zusammenbringen, um sich mit einer Krankheit zu befassen, die auf dem gesamten Kontinent immer noch stark unterschätzt und unterdiagnostiziert wird.

    Die verborgene Last der Psoriasis in Afrika

    Psoriasis und Psoriasis-Arthritis sind chronische, nicht übertragbare Krankheiten, für die es keine Heilung gibt. Sie können Schmerzen und Behinderungen verursachen und stehen in engem Zusammenhang mit anderen schwerwiegenden nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und mehr. Da es sich um eine auf der Haut sichtbare Erkrankung handelt, führt sie häufig zu einer Stigmatisierung, beeinträchtigt die psychische Gesundheit und kann auch zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen. Dennoch wird sie in ganz Afrika immer noch zu wenig erkannt, diagnostiziert und behandelt.

    Schätzungen zufolge leben in Afrika - einem Kontinent mit rund 1,3 Milliarden Einwohnern - über 3,5 Millionen Menschen mit Psoriasis. Experten warnen, dass die tatsächliche Belastung durch die Psoriasis aufgrund begrenzter epidemiologischer Daten, des geringen Bekanntheitsgrads der Krankheit und des gravierenden Fachkräftemangels wahrscheinlich höher ist. Die gemeldete Prävalenz in Teilen des östlichen, westlichen, zentralen und südlichen Afrikas liegt bei nur 0,06 %, was auf eine weit verbreitete Unterdiagnose hindeutet.

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