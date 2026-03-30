Singclean Global Aesthetic Master Symposium feiert in Monaco sein wegweisendes Debüt

MONACO, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Vom 26. bis 28. März veranstaltete Singclean Medical erfolgreich die zweite Station des Singclean Global Aesthetic Master Symposium 2026 auf der AMWC Monaco. Mit seiner Flaggschiff-Filler-Marke Singderm im Mittelpunkt bot das Symposium zwei hochkarätige Masterclasses, die anatomische Präzision mit der Kunstfertigkeit von Singderm verknüpften.

Am 26. März präsentierte Dr. João Pithon, CEO des Pithon Napoli Institute, „Advanced Cadaveric Anatomy for Full-Face Hyaluronic Acid Filler in Facial Contouring Using Singderm". Sein Vortrag vermittelte einen umfassenden Ansatz für die Verjüngung des gesamten Gesichts und konzentrierte sich auf anatomische Orientierungspunkte, vaskuläre Sicherheitszonen und schichtweise Injektionsstrategien.

Er teilte mit: „Bis heute habe ich über tausend Spritzen Singderm in der klinischen Praxis verwendet, ohne dass es zu Entzündungen oder Komplikationen gekommen ist. Das ist der Hauptgrund, warum ich dieses Produkt empfehle."

Singderm: Den Körper modellieren, die Kunst definieren

Am 27. März hielt Dr. Roberto Chacur, Autor des Buches „Science and Art of the Filler", einen Vortrag mit dem Titel „HA for Gluteal Augmentation and Cellulite Treatment Performed Simultaneously." Er stellte fest, dass der weltweite Trend zu symmetrischen, straffen und volleren Gesäßformen immer beliebter wird. „Durch die präzise Injektion von HA in die oberflächliche Faszienschicht", erklärt er, „kann die durch Fettansammlungen verursachte Cellulite verbessert werden. Singderm ist mit seiner hervorragenden Unterstützung und Stabilität zu meinem wichtigsten injizierbaren Material für die Po-Formung geworden."

Singderm in Brasilien: Ein Modell der strategischen Partnerschaft

Neben der Zusammenarbeit mit hochrangigen Ärzten expandiert Singclean weltweit durch strategische Partnerschaften, wie z. B. mit Prow Aesthetics in Brasilien, wo gemeinsame Anstrengungen bei der akademischen Förderung und dem Markenaufbau Singderm als vertrauenswürdigen Namen etabliert haben.

Über Filler hinaus: Ästhetisches Management über den gesamten Zyklus

Zusätzlich zu den Hyaluronsäure-Fillern präsentierte Singclean Medical eine wachsende Palette regenerativer ästhetischer Lösungen, wie PLLA-Filler, sowie Pflegeprodukte für die Zeit nach dem Eingriff wie PDRN-Essenz. Diese Expansion markiert den strategischen Schritt des Unternehmens, seine Vision des „Full-Cycle Aesthetic Management" zu verwirklichen.

Prow Aesthetics sagte, dass nur wenige Unternehmen auf dem gegenwärtigen Markt die Produktiteration und technologische Verbesserung fortsetzen. Die herausragende Stärke von Singclean Medical hat jedoch ihr tiefes Vertrauen gewonnen und zu einem Konsens über eine langfristige Zusammenarbeit geführt. In diesem Herbst wird Prow Aesthetics weitere Elite-Ärzte aus der ästhetischen Medizin in das Singclean-Werk in Hangzhou bringen, um die Produktionslinien zu besichtigen, die Qualitätssysteme zu überprüfen und aus erster Hand zu erfahren, was Singderm zu einer zuverlässigen Wahl macht.

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