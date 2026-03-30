DZ BANK stuft VOLKSWAGEN auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen beim fairen Aktienwert von 95 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet sieht bei den Premiummarken noch erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Hebung von Synergien, wie er am Montag schrieb. Er rechnet bis 2030 mit einer schleppenden Margenerholung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 85,96EUR auf Tradegate (30. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
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