Portugal erwartet für TAP vor Ostern Gebote von Lufthansa & Co

Ob IAG bei TAP tatsächlich zuschlagen will, scheint allerdings fraglich. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte kürzlich mit der Sache vertraute Personen mit der Aussage zitiert, dass ein Minderheitsanteil an TAP nicht in die Strategie des Konzerns passe. Möglicherweise werde IAG ein unverbindliches Kaufangebot abgeben, danach aber aus dem Verkaufsverfahren ausscheiden. Zu IAG gehören neben British Airways die spanischen Fluggesellschaften Iberia und Vueling, die irische Aer Lingus und die Eigengründung Level./stw/mne/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 7,29 auf Tradegate (30. März 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,74 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,61 %/+23,59 % bedeutet.