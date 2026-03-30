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    Trotz Iran-Krieg

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    Portugal erwartet für TAP vor Ostern Gebote von Lufthansa & Co

    Für Sie zusammengefasst
    • Portugals Regierung erwartet Gebote für TAP
    • 49,9 Prozent der TAP-Anteile sollen verkauft werden
    • IAG könnte unverbindlich bieten und später aussteigen
    Trotz Iran-Krieg - Portugal erwartet für TAP vor Ostern Gebote von Lufthansa & Co
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LISSABON (dpa-AFX) - Portugals Regierung erwartet von Lufthansa und anderen großen Airlines in dieser Woche Kaufangebote für einen Anteil an der Staatsfluglinie TAP. Er denke, dass Lufthansa, die Air France-KLM und die British-Airways-Mutter IAG die Chancen eines Einstiegs bei TAP aus einer mittel- und langfristigen Perspektive betrachteten, sagte Portugals Finanzminister Joaquim Miranda Sarmento dem Sender Bloomberg TV am Montag. Er denke daher nicht, dass die vom Iran-Krieg ausgelöste Krise einen großen Einfluss auf das Interesse der Käufer und die Konditionen haben werde.

    Portugal will 49,9 Prozent der TAP-Anteile verkaufen; davon sollen 5 Prozent an die Beschäftigten gehen. Für den großen Minderheitsanteil haben die deutsche Lufthansa, die französisch-niederländische Air France-KLM und die britisch-spanische IAG Interesse bekundet. Sie sollen bis 2. April unverbindliche Gebote abgeben. TAP sei die wahrscheinlich letzte mittelgroße Airline in Europa, die zum Verkauf stehe, sagte Sarmento.

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    Ob IAG bei TAP tatsächlich zuschlagen will, scheint allerdings fraglich. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte kürzlich mit der Sache vertraute Personen mit der Aussage zitiert, dass ein Minderheitsanteil an TAP nicht in die Strategie des Konzerns passe. Möglicherweise werde IAG ein unverbindliches Kaufangebot abgeben, danach aber aus dem Verkaufsverfahren ausscheiden. Zu IAG gehören neben British Airways die spanischen Fluggesellschaften Iberia und Vueling, die irische Aer Lingus und die Eigengründung Level./stw/mne/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 7,29 auf Tradegate (30. März 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,74 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,61 %/+23,59 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen höherer Kerosinpreise und des Nahost-Konflikts auf Lufthansa: hohe Fuel-Hedgequote (~80%) dämpft kurzfristig Kosten, Buchungen und Auslastung steigen (bis +20%, zusätzliche Flüge), Metzler hebt auf Buy und erhöht Kursziel, CFO warnt von höheren Kerosinkosten 2026; Gegenstimmen sehen Demand-Destruction-Risiken und Ausweich zu Billigfliegern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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