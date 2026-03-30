Deutsche Anleihen
Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite bei 3,04 Prozent
Für Sie zusammengefasst
- Bundesanleihen steigen, Rendite fällt 3,07 auf 3,04
- 78 Gewinner bis 0,48 Punkte, zwei Verlierer bis 0,04
- Bundesbank verkaufte 0,3 Mio Euro, Rex +0,10 auf 122,84
Foto: Dimitry Anikin - unsplash
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 3,07 Prozent am Freitag auf 3,04 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.
Unter den Bundeswertpapieren gab es zwei Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,04 Prozentpunkten. Dem standen 78 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,48 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 0,3 Millionen Euro.
Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 122,84 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/stw
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