Ferrari Aktie mit kräftigem Kursplus - 30.03.2026

Die Ferrari Aktie notiert aktuell bei 289,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,82 % zugelegt, was einem Anstieg von +13,30 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Ferrari ist ein führender Hersteller von Luxus-Sportwagen, bekannt für Leistung und Design, mit einer starken Marktstellung und exklusiven Produkten.

Obwohl sich die Ferrari Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,95 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ferrari auf -12,24 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,20 % geändert.

Ferrari Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,66 % 1 Monat -13,06 % 3 Monate -12,95 % 1 Jahr -30,19 %

Informationen zur Ferrari Aktie

Es gibt 194 Mio. Ferrari Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,04 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,35 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +0,14 %. Volkswagen notiert im Minus, mit -0,62 %. Stellantis legt um +3,51 % zu

Ferrari Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ferrari Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrari Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.