Börsen Update Europa - 30.03. - TecDAX stark +1,41 %

Der MDAX bewegt sich bei 27.649,79 PKT und steigt um +0,66 %. Top-Werte: HENSOLDT +4,68 %, Jenoptik +3,99 %, Lanxess +3,91 % Flop-Werte: Jungheinrich -3,41 %, ThyssenKrupp -3,03 %, AUTO1 Group -1,87 %

Der DAX steht bei 22.348,61 PKT und gewinnt bisher +1,13 %. Top-Werte: RWE +3,73 %, Brenntag +3,22 %, Bayer +2,88 % Flop-Werte: Commerzbank -1,29 %, Zalando -0,63 %, Siemens Energy -0,48 %

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.373,90 PKT und steigt um +1,41 %.

Top-Werte: HENSOLDT +4,68 %, Jenoptik +3,99 %, CANCOM SE +3,16 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -7,86 %, Evotec -1,52 %, freenet -1,04 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.518,52 PKT und gewinnt bisher +1,20 %.

Top-Werte: Ferrari +4,82 %, TotalEnergies +3,42 %, DANONE +3,17 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -0,53 %, Siemens Energy -0,48 %, BNP Paribas (A) -0,40 %

Der ATX steht bei 5.268,92 PKT und verliert bisher -0,47 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +5,22 %, CA-Immobilien-Anlagen +3,69 %, PORR +3,46 %

Flop-Werte: Andritz -4,68 %, voestalpine -0,98 %, Lenzing -0,82 %

Der SMI steht bei 12.624,66 PKT und gewinnt bisher +1,08 %.

Top-Werte: Nestle +2,59 %, Kuehne + Nagel International +2,38 %, Sika +2,31 %

Flop-Werte: UBS Group +0,05 %, Amrize +0,74 %, CIE Financiere Richemont +0,74 %

Der CAC 40 steht bei 7.722,05 PKT und gewinnt bisher +0,95 %.

Top-Werte: Thales +4,40 %, Stellantis +3,50 %, TotalEnergies +3,42 %

Flop-Werte: Societe Generale -1,51 %, Accor -0,41 %, BNP Paribas (A) -0,40 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:43:29) bei 2.891,37 PKT und steigt um +1,24 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) +4,15 %, AstraZeneca +2,54 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +2,33 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,35 %, SKF (B) +0,77 %, Volvo Registered (B) +1,01 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.930,00 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,79 %, Coca-Cola HBC +1,85 %, Piraeus Port Authority +1,47 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -5,66 %, Viohalco -4,84 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,22 %