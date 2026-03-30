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    Eil +++ Inflationsrate im März bei 2,7 Prozent

    Wirtschaft - Eil +++ Inflationsrate im März bei 2,7 Prozent
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    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland liegt im März 2026 voraussichtlich bei 2,7 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

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