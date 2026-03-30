Eil +++ Inflationsrate im März bei 2,7 Prozent

Minusbauer schrieb 11.07.25, 11:42

Der Wert der Thales-Beteiligung beträgt derzeit etwa 13,44 Mrd. Euro (26,6 % von 50,57 Mrd. Euro). Thales macht also 58,7% der MarketCap von DA aus.

Im Jahr 2024 trug die Thales-Beteiligung 375 Mio. Euro zum Nettogewinn von DA bei. Das entspricht 40,6% des konsolidierten Nettogewinns von DA .



Das eigene Geschäft von DA trägt also 59,4% zum Gewinn bei, wird aber nur mit 41,3% der MarketCap bewertet. Allein die Bereinigung dieser Diskrepanz ergibt ein Kurspotential von 44%. Und selbst dann wäre DA noch immer spottbillig.



Ich denke, Du hast mit Deinem Einstieg einen sehr guten Zeitpunkt erwischt. 👍