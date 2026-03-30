Wirtschaft
Eil +++ Inflationsrate im März bei 2,7 Prozent
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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland liegt im März 2026 voraussichtlich bei 2,7 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
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Minusbauer schrieb 11.07.25, 11:42
Der Wert der Thales-Beteiligung beträgt derzeit etwa 13,44 Mrd. Euro (26,6 % von 50,57 Mrd. Euro). Thales macht also 58,7% der MarketCap von DA aus.mitdiskutieren »
Im Jahr 2024 trug die Thales-Beteiligung 375 Mio. Euro zum Nettogewinn von DA bei. Das entspricht 40,6% des konsolidierten Nettogewinns von DA.
Das eigene Geschäft von DA trägt also 59,4% zum Gewinn bei, wird aber nur mit 41,3% der MarketCap bewertet. Allein die Bereinigung dieser Diskrepanz ergibt ein Kurspotential von 44%. Und selbst dann wäre DA noch immer spottbillig.
Ich denke, Du hast mit Deinem Einstieg einen sehr guten Zeitpunkt erwischt. 👍
Im Jahr 2024 trug die Thales-Beteiligung 375 Mio. Euro zum Nettogewinn von DA bei. Das entspricht 40,6% des konsolidierten Nettogewinns von DA.
Das eigene Geschäft von DA trägt also 59,4% zum Gewinn bei, wird aber nur mit 41,3% der MarketCap bewertet. Allein die Bereinigung dieser Diskrepanz ergibt ein Kurspotential von 44%. Und selbst dann wäre DA noch immer spottbillig.
Ich denke, Du hast mit Deinem Einstieg einen sehr guten Zeitpunkt erwischt. 👍
Minusbauer schrieb 28.04.25, 15:54
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19276747-indien-k…mitdiskutieren »
- Indien kauft 26 Rafale-Kampfflugzeuge aus Frankreich.
- Technologietransfer für indische Waffenproduktion inklusive.
- Lieferung bis 2030, Training in Indien und Frankreich.
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