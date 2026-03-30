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    Libanons Armee

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    Soldat bei israelischem Angriff getötet

    Für Sie zusammengefasst
    • Libanesischer Soldat bei Angriff im Süden getötet
    • Israelischer Soldat durch Hisbollah-Raketen getötet
    • Israel rückt bis zum Litani-Fluss im Südlibanon vor
    Libanons Armee - Soldat bei israelischem Angriff getötet
    Foto: Siarhei - 356130783

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff im Südlibanon ist ein Soldat der libanesischen Streitkräfte laut Armeeangaben getötet worden. Weitere seien verletzt worden, teilte die libanesische Armee mit. Israels Militär erklärte auf Anfrage, es gehe den Vorwürfen nach. In der Auseinandersetzung zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah ist die libanesische Armee keine Kriegspartei. Bei der jüngsten Eskalation wurden dennoch mehrere libanesische Soldaten getötet.

    Nach Angaben der israelischen Armee wurde auch einer ihrer Soldaten im Südlibanon getötet. Der 19-Jährige kam demnach bereits am Sonntag ums Leben. Israelische Medien meldeten, er sei durch Raketenbeschuss der Hisbollah getötet worden.

    In Nordisrael heulten am Nachmittag nach Raketenbeschuss durch die Hisbollah erneut die Sirenen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Die Hisbollah reklamierte erneut mehrere Angriffe auf Israel und Stellungen des israelischen Militärs im Südlibanon für sich.

    Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, das israelische Militär rücke weiter in Richtung des Litani-Flusses vor. Der Litani verläuft zum Teil nur wenige Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt. An anderen Stellen fließt er etwa 30 Kilometer weit im Landesinneren. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte kürzlich gesagt, Israel wolle bis auf weiteres das Gebiet bis zum Litani-Fluss im Südlibanon kontrollieren./arj/DP/stw






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