Uber kauft Berliner Firma Blacklane: Der Angriff im Premium-Segment beginnt

Uber hat sich mit dem Berliner Chauffeurdienst Blacklane auf die Übernahme geeinigt, um im Rahmen seiner Expansion in den Premium- und Executive-Reisesektor Fuß zu fassen, teilten die Unternehmen am Montag mit. Die Übernahme bahnte sich bereits vor wenigen Tagen an. Die Vereinbarung, die noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden bedarf, wird die Präsenz von Uber im schnell wachsenden Markt für im Voraus gebuchte, hochwertige Transportdienstleistungen ausbauen, wie Reuters berichtet.

Uber lehnte es ab, finanzielle Details zu dem Deal preiszugeben, außer dass er voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein wird. Blacklane wurde nach einer Finanzierungsrunde im Oktober 2024 laut PitchBook-Daten mit 547,32 Millionen US-Dollar bewertet. Die Fahrdienstplattform erklärte, die Übernahme werde ihr Uber Elite-Angebot ergänzen und dazu beitragen, einem breiteren globalen Kundenstamm Premium-Reiseoptionen anzubieten.

Uber will im Geschäft mit vorab gebuchten Premium- und Executive-Fahrten stärker werden. Blacklane passt dazu, weil das Unternehmen genau auf dieses Segment spezialisiert ist und laut Uber heute in mehr als 500 Städten in über 60 Ländern aktiv ist. Uber spricht selbst davon, dass besonders geplante Premium-Fahrten und Uber Reserve zu den am schnellsten wachsenden Bereichen im Mobilitätsgeschäft gehören. Erst am 12. März 2026 sein neues Premiumprodukt Uber Elite vorgestellt.

Das Angebot richtet sich an Manager, Vielreisende und Premiumkunden, setzt auf gewerblich lizenzierte Chauffeure, neue Luxusfahrzeuge, Airport Meet & Greet, Extras im Fahrzeug und Vorabbuchungen von mindestens 1 Stunde bis zu 90 Tagen im Voraus. Zum Start war Uber Elite zunächst nur auf Einladung in Los Angeles und San Francisco verfügbar. New York City sollte als Nächstes folgen. Blacklane würde dieses Angebot also direkt verstärken.

Die Aktie von Uber ist am Montag (15 Uhr, MEZ) 1,62 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 61 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 60,98EUR auf Tradegate (30. März 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

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