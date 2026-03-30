Deutschland
Iran-Krieg treibt Inflationsrate im März auf 2,7 Prozent
Für Sie zusammengefasst
- Iran-Krieg und Ölpreisschock treiben Inflation
- Teuerungsrate stieg von 1,9 auf 2,7 Prozent
- Statistisches Bundesamt meldet vorläufige Daten
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WIESBADEN (dpa-AFX) - Mit dem Iran-Krieg und dem Ölpreisschock hat die Inflation in Deutschland deutlich angezogen. Im März lag die Teuerungsrate bei 2,7 Prozent, nach 1,9 Prozent im Februar, wie das Statistische Bundesamt auf Grundlage vorläufiger Daten mitteilte./als/ceb/DP/jkr
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