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    Iran-Krieg treibt Preise hoch

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    Inflations-Schock in Deutschland: Muss die EZB jetzt schnell handeln?

    Deutschlands Inflation zieht plötzlich wieder an. Der Iran-Krieg treibt die Energiekosten hoch, die Märkte wetten auf Zinserhöhungen. Muss die EZB jetzt schneller handeln als gedacht?

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    Iran-Krieg treibt Preise hoch - Inflations-Schock in Deutschland: Muss die EZB jetzt schnell handeln?
    Foto: Christoph Soeder/dpa - dpa-Bildfunk

    Die Inflation in Deutschland hat sich im März deutlich beschleunigt. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts stieg der harmonisierte Verbraucherpreisindex um 2,8 Prozent zum Vorjahr, nach 2,0 Prozent im Februar. Der nationale Verbraucherpreisindex legte auf 2,7 Prozent zu. Bloomberg wertet die Daten als neues Argument für eine straffere Linie der Europäischen Zentralbank.

    Energiepreise zogen kräftig an

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    Die Kosten für Energie lagen 7,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Das war der erste Anstieg seit Dezember 2023. Die Kerninflation ohne Nahrungsmittel und Energie verharrte dagegen bei 2,5 Prozent. Der neue Preisdruck kommt damit vorerst vor allem von außen.

    Der Krieg im Iran erhöht damit auch den Druck auf die Notenbank. An den Geldmärkten werden inzwischen bis zu drei Zinserhöhungen in diesem Jahr eingepreist. Bloomberg zufolge neigen Händler sogar zu einem ersten Schritt schon auf der Sitzung im April. Präsidentin Christine Lagarde hatte zuletzt erklärt, die Europäische Zentralbank (EZB) werde "entschlossen und schnell" handeln, wenn der Energieschock auf breitere Preise übergreift.

    Dem deutschen Aktienmarkt scheinen die alarmierenden Verbraucherzahlen nichts anzuhaben. Im Gegenteil: Der DAX legt einen guten Wochenstart hin.

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    Kein deutsches Einzelproblem

    In Spanien sprang die Inflationsrate nach einer ersten Schätzung des Statistikamts Ine im März auf 3,3 Prozent. Die Zahlen aus Frankreich, Italien und der Eurozone folgen am Dienstag. Eurostat hat die Schnellschätzung für den Währungsraum für den 31. März angekündigt.

    Die Dynamik erinnert an den Energieschock nach Russlands Angriff auf die Ukraine. Damals stieg die Inflation im Euroraum zeitweise auf mehr als zehn Prozent. Diesmal ist die Nachfrage aber schwächer. Die Zinsen liegen bereits höher. Genau deshalb dürfte die EZB wachsam agieren.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 22.369PKT auf Ariva Indikation (30. März 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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