Bitcoin und Ethereum steigen leicht: Blick auf Arbeitsmarktdaten

Der Kryptomarkt zeigt sich zu Wochenbeginn zwar leicht erholt, bleibt jedoch deutlich unter dem Niveau der Vorwoche. Bitcoin notiert am Montagnachmittag bei rund 67.500 US-Dollar und legt damit 1,4 Prozent zu, während Ethereum um etwa 2,8 Prozent auf rund 2.058 US-Dollar steigt. Auch Altcoins wie XRP, Solana und Dogecoin verzeichnen Gewinne. Dennoch bleibt die übergeordnete Stimmung angespannt – auf Wochensicht liegen die größten Kryptowährungen weiterhin zwischen fünf und acht Prozent im Minus.

Am Wochenende fiel Bitcoin zeitweise auf rund 65.000 US-Dollar. Hintergrund ist die anhaltende Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Militärische Spannungen sowie Angriffe auf Golfstaaten wie Saudi-Arabien und Kuwait haben die Unsicherheit an den Märkten verstärkt. Gleichzeitig bleiben Friedensgespräche festgefahren.

Analysten sehen weiteres Abwärtspotenzial

Mehrere Marktstrategen warnen, dass Bitcoin noch nicht seinen Boden gefunden haben könnte. Ein Rückgang auf die Unterstützungszone um 60.000 US-Dollar wird zunehmend als realistisches Szenario betrachtet.

ETF-Abflüsse und makroökonomische Belastungen

Zusätzlichen Druck erzeugten zuletzt Kapitalabflüsse aus Bitcoin-ETFs. In der vergangenen Woche zogen Investoren rund 290 Millionen US-Dollar aus entsprechenden Produkten ab. Besonders auffällig waren starke Abflüsse zum Ende der Woche, nachdem zuvor noch Zuflüsse verzeichnet worden waren.

Analysten führen diese Entwicklung auf eine Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, nachlassenden Hoffnungen auf eine Waffenruhe und quartalsbedingten Portfolioanpassungen zurück.

Entscheidende Woche steht bevor

Die letzte Märzwoche dürfte für zusätzliche Volatilität sorgen. Mehrere Faktoren stehen im Fokus:

Besonders im Mittelpunkt steht die Veröffentlichung wichtiger US-Arbeitsmarktdaten, darunter die monatlichen Beschäftigungszahlen sowie neue Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Diese Kennzahlen gelten als zentrale Indikatoren für die wirtschaftliche Lage in den Vereinigten Staaten und haben erheblichen Einfluss auf die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Geldpolitik.

Ein weiterer bedeutender Faktor ist die geplante Ausschüttung von rund 2,2 Milliarden US-Dollar an Gläubiger aus der Insolvenzmasse der FTX. Diese Rückzahlungen könnten kurzfristig zusätzliche Liquidität in den Markt bringen und damit Einfluss auf die Kursentwicklung von Kryptowährungen nehmen, je nachdem, ob die Empfänger die Mittel reinvestieren oder in andere Anlageklassen umschichten.

Ausblick

Kurzfristig bleibt der Kryptomarkt stark von makroökonomischen und geopolitischen Entwicklungen abhängig. Eine Entspannung im Nahen Osten sowie sinkende Ölpreise könnten eine deutliche Erholungsrallye auslösen.

Ohne klare Deeskalation dürfte jedoch das Gegenteil eintreten: weitere volatile Handelsphasen und potenziell tiefere Kurse.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



