Goldpreis im Höhenflug +1,14 % auf 4.565,42 USD

+1,14 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,93 % 1 Monat -16,85 % 3 Monate +3,11 % 1 Jahr +45,04 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Gold 4.565,42. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.147,74USD. Heute steht er bei 4.565,42USD. Das Investment wäre auf 1.450,38USD gewachsen – eine Steigerung von +45,04 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

wallstreetONLINE-Forum: Kurzfristig pendeln Diskurse um Pullback bis ca. 3.9–4.1k USD (ca. −30%), Boden um 4.1k USD möglich. Langfristig bleibt Gold als Absicherung gegen Stagflation und geopolitische Risiken attraktiv. Institutioneller Einstieg wird erwartet; physische Knappheit wird als Faktor genannt. 14-Tage-Veränderung aus Beiträgen nicht eindeutig ableitbar.