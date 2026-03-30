Goldpreis
Goldpreis im Höhenflug +1,14 % auf 4.565,42 USD
Gold springt um +1,14 % nach oben auf 4.565,42 USD – starkes Kaufsignal.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,93 %
|1 Monat
|-16,85 %
|3 Monate
|+3,11 %
|1 Jahr
|+45,04 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.147,74USD. Heute steht er bei 4.565,42USD. Das Investment wäre auf 1.450,38USD gewachsen – eine Steigerung von +45,04 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
wallstreetONLINE-Forum: Kurzfristig pendeln Diskurse um Pullback bis ca. 3.9–4.1k USD (ca. −30%), Boden um 4.1k USD möglich. Langfristig bleibt Gold als Absicherung gegen Stagflation und geopolitische Risiken attraktiv. Institutioneller Einstieg wird erwartet; physische Knappheit wird als Faktor genannt. 14-Tage-Veränderung aus Beiträgen nicht eindeutig ableitbar.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|363,20EUR
|+2,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|127,76EUR
|+2,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|259,18EUR
|+1,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|369,54EUR
|+2,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|100,25EUR
|+3,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|580,50EUR
|+3,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|380,70EUR
|+1,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,05EUR
|+2,07 %
|Long
|1
|0,00
|127,52EUR
|+1,61 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,26EUR
|+0,86 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.