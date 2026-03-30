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    Ohne Deal wird Irans Infrastruktur ausgelöscht

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Präsident droht Iran mit massiven Angriffen
    • Zerstörung von Strom- und Öl-Infrastruktur angekündigt
    • Vergeltung für getötete US-Soldaten gefordert
    Trump - Ohne Deal wird Irans Infrastruktur ausgelöscht
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit massiven Angriffen, falls es keine rasche Einigung zur Beendigung der Kämpfe und zur Öffnung der Straße von Hormus gibt. Zugleich schrieb er auf seiner Plattform Truth Social, die USA führten "ernsthafte Gespräche mit einer NEUEN UND VERNÜNFTIGEREN REGIERUNG", um die Militäroperation zu beenden.

    Es seien "große Fortschritte erzielt" worden. Sollte es jedoch keine Einigung geben und die Straße von Hormus nicht wieder geöffnet werden, "werden wir unseren netten "Aufenthalt" im Iran abschließen, indem wir alle ihre Stromkraftwerke, Ölquellen und die Insel Charg (sowie möglicherweise alle Entsalzungsanlagen!) sprengen und vollständig auslöschen", schrieb der US-Präsident. Diese Ziele habe man bislang bewusst nicht angegriffen. Dies wäre Vergeltung für getötete US-Soldaten und andere Opfer, die der Iran während der "47-jährigen "Terrorherrschaft" des alten Regimes abgeschlachtet und getötet" habe./scr/DP/nas





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