HYTN Innovations: Cannabis-Erfolg in Deutschland – Jetzt Nachbestellen!
HYTN Innovations meldet einen wichtigen Meilenstein: Die ersten Großhandels-Cannabisprodukte des kanadischen Unternehmens sind nun offiziell auf dem deutschen Markt angekommen.
Foto: adobe.stock.com
- HYTN Innovations Inc. (ISIN CA40443L1040) hat in Deutschland exportierte Großhandels-Cannabisprodukte erfolgreich zur Markteinführung freigegeben.
- Die Freigabe folgte dem Abschluss der erforderlichen Import-, Qualitätskontroll- und Marktzulassungsverfahren; das Unternehmen hat inzwischen eine Nachbestellung für weitere Großhandelsprodukte erhalten.
- HYTN betont, dass dies die Fähigkeit seiner GMP-konformen Produktionsplattform bestätigt, die strengen Anforderungen des stark regulierten deutschen Marktes zu erfüllen (Zitat CEO Elliot McKerr).
- Das Unternehmen sieht die Markteinführung als Bestätigung seiner Strategie, pharmazeutische Cannabisprodukte in regulierte internationale Märkte zu expandieren und wiederkehrende Umsatikanbindungen aufzubauen.
- Die Mitteilung ist eine Marketingveröffentlichung, verbreitet durch MCS Market Communication Service GmbH; der Verbreiter erhielt vom Emittenten eine Vergütung, wodurch Interessenkonflikte bestehen können.
- Hinweis auf hohes Investmentrisiko: HYTN ist ein Early-Stage-/Micro-Cap-Unternehmen mit möglicher Defizitlage, Verwässerungsrisiken und Risiko eines Totalverlusts; die Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar.
Der Kurs von HYTN Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1860EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,68 % im
Plus.
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+19,32 %
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