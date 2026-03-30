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    HYTN Innovations: Cannabis-Erfolg in Deutschland – Jetzt Nachbestellen!

    HYTN Innovations meldet einen wichtigen Meilenstein: Die ersten Großhandels-Cannabisprodukte des kanadischen Unternehmens sind nun offiziell auf dem deutschen Markt angekommen.

    HYTN Innovations: Cannabis-Erfolg in Deutschland – Jetzt Nachbestellen!
    Foto: adobe.stock.com
    • HYTN Innovations Inc. (ISIN CA40443L1040) hat in Deutschland exportierte Großhandels-Cannabisprodukte erfolgreich zur Markteinführung freigegeben.
    • Die Freigabe folgte dem Abschluss der erforderlichen Import-, Qualitätskontroll- und Marktzulassungsverfahren; das Unternehmen hat inzwischen eine Nachbestellung für weitere Großhandelsprodukte erhalten.
    • HYTN betont, dass dies die Fähigkeit seiner GMP-konformen Produktionsplattform bestätigt, die strengen Anforderungen des stark regulierten deutschen Marktes zu erfüllen (Zitat CEO Elliot McKerr).
    • Das Unternehmen sieht die Markteinführung als Bestätigung seiner Strategie, pharmazeutische Cannabisprodukte in regulierte internationale Märkte zu expandieren und wiederkehrende Umsatikanbindungen aufzubauen.
    • Die Mitteilung ist eine Marketingveröffentlichung, verbreitet durch MCS Market Communication Service GmbH; der Verbreiter erhielt vom Emittenten eine Vergütung, wodurch Interessenkonflikte bestehen können.
    • Hinweis auf hohes Investmentrisiko: HYTN ist ein Early-Stage-/Micro-Cap-Unternehmen mit möglicher Defizitlage, Verwässerungsrisiken und Risiko eines Totalverlusts; die Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar.

    Der Kurs von HYTN Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1860EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,68 % im Plus.


    HYTN Innovations

    +5,68 %
    +19,32 %
    +15,79 %
    +25,27 %
    +1.760,00 %
    ISIN:CA40443L1040WKN:A3DEUD





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