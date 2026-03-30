Wirtschaft
Evonik-Chef winkt Vertragsverlängerung
Mit dem Börsenwert von Evonik zeigte sich Tönjes unzufrieden. "Der Aktienkurs spiegelt das Potenzial von Evonik nicht wider. Aber das liegt nicht am Management, sondern an externen Rahmenbedingungen", sagte er. Tönjes ist Chef der RAG-Stiftung, die 46 Prozent der Anteile hält und Deutschlands vermögensstärkste private Stiftung ist. Bis Juni will der Evonik-Aufsichtsrat zudem die seit Herbst 2025 vakante Position des Finanzvorstands neu besetzen. "Für die anstehende Phase brauchen wir einen krisenerprobten und robusten Manager, der viel Erfahrung in Umbruchsituationen mitbringt", beschrieb Tönjes die Anforderungen.
Die Stiftung steht hinter der neuen Dividendenpolitik von Evonik, die faktisch auf eine Kürzung hinausläuft. "Die RAG-Stiftung wird kein Problem haben, die niedrigeren Einnahmen aus der Evonik-Dividende zu ersetzen", sagte Tönjes. "Wir haben uns ein großes Stück unabhängig von Evonik gemacht, unser Portfolio diversifiziert und von einem schwierigen Marktumfeld gelernt." Jetzt werde man "mehr und mehr zu einer ,normalen Investorin`".
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evonik Industries eingestellt.
Evonik setzt neuen Maßstab für verantwortungsvollen Bautenschutz
Markteinführung von Protectosil ECO-TRETE® ANTIGRAFFITI – der neuen PFAS-alternativen Anti-Graffiti-Lösung.
Langanhaltender, silan-basierter Oberflächenschutz für mühelose, rückstandsfreie Graffitientfernung.
Produktpräsentation auf der EUROCOAT in Paris.
das kann gut sein, dass man bessere aktien als evonik findet, habe einige davon, aber wenn ich eine bessere finde, dann setze ich doch nicht alles auf diese "eine" aktie oder? nennt sich diverfizierung. du musst ja nicht in evonik investieren, und wenn du überzeugt bist, dass hier nur postive kommentare kommen, weil die eine "rosarote brille" aufhaben, dann brauchst du ja nicht evonik kaufen. finde die deiner m.n. "bessere" aktie und investiere da.