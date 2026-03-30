Evonik-Chef winkt Vertragsverlängerung

das kann gut sein, dass man bessere aktien als evonik findet, habe einige davon, aber wenn ich eine bessere finde, dann setze ich doch nicht alles auf diese "eine" aktie oder? nennt sich diverfizierung. du musst ja nicht in evonik investieren, und wenn du überzeugt bist, dass hier nur postive kommentare kommen, weil die eine "rosarote brille" aufhaben, dann brauchst du ja nicht evonik kaufen. finde die deiner m.n. "bessere" aktie und investiere da.





aber was ist eine bessere aktie als evonik, woran machst du das fest. benenne doch mal eine bessere aktie.







